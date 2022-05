Carolina Otamendi: "No hay una literatura específicamente femenina"

¿Quién es Carolina Otamendi?

Una diseñadora y gestora cultural autónoma. Paipái es mi marca personal. Ahora estoy al frente de dos proyectos fuertes: Letraheridas y Oh diosas amadas, que este año alcanzarán la cuarta edición. A partir de estos han nacido otros como Pensar la escritura y La risa Lista, proyectos centrados en la creación feminista. Todo ello junto a Nerea Madariaga, que es mi socia.

¿Y funciona bien el tándem Otamendi/Madariaga?

Hace cuatro años estábamos en un punto de inflexión en nuestras vidas laborales y nos planteamos hacer un proyecto juntas. Ella controla muchísimo de literatura. Y así surgió Letraheridas, como unos encuentros literarios de una semana entre mujeres que están agitando el panorama editorial. Lo planteamos como conversaciones entre dos de ellas con una moderadora del ámbito cultural navarro.

Y ya van por la cuarta edición.

Sí. Creemos que se está consolidando el festival. Este año será entre el 17 y el 22 de octubre. Estamos muy contentas. A partir de ese proyecto, planteamos a Civivox Condestable otro ciclo, Oh diosas amadas: Autoras frente a sus iconos literarios, en el que cada una de estas autoras contemporáneas habla de una autora diosa amada, pero también haciendo el juego de palabras de alguien a quien veneras y admiras tanto que al mismo tiempo casi odias. Nerea Madariaga es la programadora, yo me encargo de la identidad gráfica y de la gestión.

¿Qué temas han visto que aborden las nuevas escritoras? ¿Hay patrones?

Creo que ahora, por la época en la que estamos, impera la autoficción. Narrativas que toman como punto de partida el yo.

¿Autoficción entendida como que autor y narrador se diluyan y confundan?

Bueno, es jugar con ese pacto con el lector. Cuando la ficción y la experiencia, se mezclan. En realidad, algo de la autora se pone en juego. La autora habla de su vida, pero es ficción.

¿LITERATURA FEMENINA?

Una duda y controversia histórica: ¿existe la literatura femenina? Porque la mayoría de autoras rechazan la etiqueta de género.

En nuestro caso, ponemos en valor a mujeres y el foco donde se está haciendo una literatura de altísima calidad. No hay una literatura específica femenina. Hay literatura de calidad. Y hay un público que demanda estas autoras y estamos aprendiendo muchísimo y generando muchas sinergias con nuestros proyectos. Pero yo no la diferenciaría. ¿Por qué la maternidad no se considera un tema tan universal como cualquier otro tema que afecta de manera directa a los hombres?

¿Entonces hay temas específicamente femeninos?

Puede haber temas que interesen más a las mujeres, pero eso no quiere decir que sean específicamente femeninos. Para empatizar con un personaje no hace falta que te suceda lo que el personaje está viviendo, si no que la autora me acerque a esas sensaciones y así poder comprender y tomar conciencia de otras perspectivas, de otros lugares. Para mí, eso es la literatura, y el arte en general.

¿Los medios de comunicación deberíamos trabajar más con el lenguaje inclusivo?

Yo creo que sí. Se pueden utilizar palabras genéricas. No hace falta ser aburrida y dar la chapa. Pero sí quiero sentirme incluida. Estoy cansada de escuchar una entrevista en la radio a dos mujeres y que las despidan con la frase “muchas gracias a vosotros”. Es que ya no tiene sentido.

¿Pero no se utiliza el masculino muchas veces por inercia, por tenerlo interiorizado sin que por ello haya una carga ideológica?

Totalmente. Pero hacer pequeños esfuerzos en el lenguaje no cuesta nada. Y no solo inclusivo en cuanto al género. También en cuanto a la raza, la clase... Los matices son importantes y creo que debemos buscarlos.

¿Usted tiene su diosa amada?

Igual te diría Mónica Ojeda. Es una escritora ecuatoriana que estuvo en Letraheridas. Es impresionante como escribe, así como su discurso. Su libro Nefando y Las Voladoras me parecen dos obras maestras. También te podría decir Annie Ernaux, hay muchas…

¿Pamplona demuestra con su oferta cultural y creativa que la periferia puede ser tan interesante como Madrid o Barcelona, salvando las distancias de escala?

Yo creo que en Pamplona se hacen cosas muy interesantes, aunque ahora, por mi condición de madre me resulta más complicado acudir. Pero ya surgió Jazar, La Zurda, que es un nuevo espacio en la Milagrosa, Mapamundistas, etc.

Por cierto, de ascendencia francesa por parte de madre. ¿Le ha marcado este hecho de alguna manera?

Pues antes iba más a Francia. Sí que me ha marcado. Mi madre, por ejemplo, nunca ha sido sanferminera. Creo que no encajo con ciertos tópicos de Pamplona, que los veo con cierta lejanía. Supongo que soy algo apátrida. Desde luego, con tres hijos pequeños, trato de huir en San Fermín.