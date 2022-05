Política Ana Beltrán (PP) no descarta hablar con Sayas y Adanero de cara a las próximas elecciones La presidenta popular no desvela si se presentará o no a la reelección









Ampliar EUROPA PRESS Iñigo Salvoch presidenta del no descarta hablar con próximas elecciones forales. Ladel PP de Navarra Ana Beltrán , ha afirmado este lunes, 30 de mayo por la mañana quecon Sayas Adanero de cara a lasforales. En una rueda de prensa convocada para hablar de la situación política navarra, ha sido cuestionada por este periódico sobre la relación del PP con los dos diputados de UPN suspendidos de militancia. "El PP va a hablar con todos los que quieran hablar con nosotros", ha sostenido. Sobre la posibilidad de que Sayas y Adanero presenten un nuevo partido que pudiera restar votos a los populares, Beltrán se ha remitido a las encuestas que afirman que el PP podría gobernar en España la próxima legislatura."Somos el principal partido de España y, por tanto, de esta Comunidad. Ni el PP, ni Ana Beltrán, temen a nada ni a nadie". Sobre la posibilidad de que la actual presidenta del PP opte a la reelección en un Congreso para el que todavía no hay fecha, ha afirmado que tomará cualquier decisión en consonancia con lo que plantee la dirección nacional del partido. Beltrán ha estado acompañada en este acto por la senadora Amelia Salanueva y la concejal de Pamplona Carmen Alba. Beltrán se ha referido además a la situación de la Comunidad Foral para subrayar que "Chivite tiene que salir del Gobierno en las próximas elecciones, no puede estar ni un minuto más". A su juicio, "la economía navarra languidece" y "hace tiempo que hemos dejado de ser una comunidad próspera, atractiva para la inversión y competitiva". Navarra "ya no lidera las mejores tasas de empleo" y "pasó a la historia" la buena calidad de vida y las grandes infraestructuras. En este sentido ha asegurado que "pierde cada día mas número de empresas" no solo porque cierran sino porque "se van a otras comunidades" y la principal razón de que "huyan es la alta presión fiscal". Al respecto ha indicado que se mantiene "el interés nacionalista de tener una política económica de tierra quemada y ahora con el beneplácito de los socialistas", cuando bajar impuestos "favorece el crecimiento, el ahorro, el consumo y la inversión" y con ello se "consigue aumentar la recaudación". Esta es la política "del PP", ha dicho, y la ha contrapuesto con la de María Chivite que "está arruinando la comunidad" y tiene en los empresarios a las personas que "menos confianza tienen en el futuro de esta tierra", algo "muy grave" para la inversión y el crecimiento. Los socialistas, ha señalado, "no saben gestionar, solo saben gastar", y ha criticado el nuevo canon al transporte pesado, que el TAV o el Canal sigan "sin avanzar" y que los navarros paguen "más impuestos que nunca" para recibir "menos a cambio", y en este escenario "los herederos de ETA crecen en las encuestas porque el presidente Sánchez y al presidenta Chivite los han blanqueado". ETIQUETAS PPN Partido Popular Navarra

Ana Beltrán

Íñigo Salvoch

Carlos García Adanero

PP Partido Popular

Sergio Sayas

Últimas noticias Navarra