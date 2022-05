Subirats cree que la ley de universidad puede reunir los apoyos necesarios y podría ser aprobada para principios de 2023

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado este viernes que el Ministerio ha elaborado una ley orgánica del sistema universitario que "hace posible que se puedan dar coaliciones de voto" vistas durante la legislatura para aprobar otras leyes y ha considerado que "las posibilidades de aprobación existen".

Subirats, que ha participado este viernes en Pamplona en el Foro Ser Navarra, organizado por la Cadena Ser, ha estimado que el proyecto ley orgánica se podría aprobar el 21 junio en el Consejo de Ministros y que el 28 de junio llegaría al Congreso para su tramitación parlamentaria, de forma que en un plazo de entre cinco y siete meses podría estar aprobada, es decir, a primeros de 2023. "Con eso cumpliríamos uno de los compromisos que tiene España en relación a Europa. El compromiso era reformar el sistema universitario para el primer semestre de 2023", ha explicado.

El ministro ha señalado que "estamos intentado hacer una ley plausible, que sea deseable al mismo tiempo que es posible, que sea posible porque somos conscientes de la complejidad del escenario en el que nos movemos, pero al mismo tiempo tiene que ser positiva".

Subirats ha explicado que en cinco meses ha estado en contacto con más del 90 por ciento de las universidades españolas y "en general la sensación que tengo es que hay buena disposición, hemos conseguido incorporar un elemento de plausibilidad de la ley que evita algo que me preocupaba, que es que haya una coalición negativa, que no estén de acuerdo en nada entre sí, pero que estén de acuerdo en que no les gusta la ley".

Así, el ministro ha señalado que "a los profesores les puede gustar una cosa, a los estudiantes otra, a los sindicatos otra, pero el nivel de plausibilidad es alto".

Además, ha señalado que "es una ley que hemos pretendido que dure, que abra puertas pero no las cierre" y por tanto ha explicado que "no puede ser una ley muy reglamentarista", sino que se pueda ir "adaptando a través de reglamentos".

Sobre el respaldo que pueda tener el proyecto en el Congreso de los Diputados, Joan Subirats ha explicado que observando "cómo se han aprobado las leyes en los últimos tiempos se ha visto que hay coaliciones que se producen y que generan capacidad de aprobación de las leyes y hemos hecho una ley que hace posible que esa coalición de voto se pueda dar". Así, ha ejemplificado que la ley "va con mucho cuidado en relación a las competencias de las Comunidades Autónomas y reconoce la autonomía de las universidades". "Después de hablar con 13 grupos parlamentarios, después de comparecer en el Congreso y en el Senado, las posibilidades de aprobación existen", ha afirmado.