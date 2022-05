Next Target: La academia de inglés que abrirá todas las puertas laborales a tus hijos, y a ti también

Hace años eran pocas las personas que dominaban más de un idioma. A muchos quizá nos hubiera gustado vivir la experiencia, personal y profesional, de trabajar en otro país o promocionar en nuestra empresa gracias a títulos oficiales que acreditasen nuestro conocimiento del inglés.

Ahora, y cada vez más en un futuro, dominar el inglés representa una ventaja a la hora de optar a un empleo. Hablar inglés supone aumentar hasta en un 40% la posibilidad de encontrar un trabajo o de mejorar la remuneración.

niños y adolescentes de hoy van a vivir en un mundo globalizado y para que tengan un buen currículum lingüístico mañana (con títulos que lo avalen) tienen que prepararse desde hoy. Muchas veces, el actual sistema educativo no lo garantiza y recurrir a una academia seria y responsable es la mejor inversión. Next Target, liderada por Feli Gómez, es la academia de Pamplona que garantiza ese currículum y a la que avalan su seriedad, su responsabilidad y 20 años de experiencia, cumplidos este mismo mes de mayo. Pero para eso hay que tener titulaciones y, sobre todo, hay que prepararse antes, con previsión y con una estrategia. Losde hoy van a vivir en un mundo globalizado y para que tengan un buen currículum lingüístico mañana (con títulos que lo avalen) tienen que prepararse desde hoy. Muchas veces, el actual sistema educativo no lo garantiza y recurrir a una academia seria y responsable es la mejor inversión., liderada por, es la academia de Pamplona que garantiza ese currículum y a la que avalan su seriedad, su responsabilidad y 20 años de experiencia, cumplidos este mismo mes de mayo.

Feli Gómez explica que “el mercado exige títulos para justificar el nivel de inglés, sobre todo el C1 y el sistema educativo no te prepara para conseguirlo en segundo de Bachiller. Y en cuanto a las universidades, me encuentro con alumnos que no pueden acceder a carreras bilingües por no tener el B2 o a carreras internacionales por no tener el C1”.

Aquí es donde centra su labor Next Target, donde encontramos buenos profesionales que preparan muy bien y en poco tiempo. “He recibido alumnos de otras academias que igual han estado siete años estudiando y no se han sacado ningún título. Eso es impensable en Next Target. La gente viene aquí no por venir, tienen un objetivo muy marcado y es el de obtener titulaciones, además de aprender, por supuesto”, cuenta Feli.

EL PLAN PARA OBTENER EL C1

En Next Target plantean una estrategia para que en solo dos años podamos lograr el C1 gracias a una excelente preparación. En cualquier caso y hablando de nuestros hijos, Feli Gómez destaca la importancia de una buena previsión para que lleguen a la edad universitaria con el C1: “Un buen momento para empezar a estudiar inglés es tercero de Primaria; en cuarto o quinto ya pueden tener un A2; en sexto de Primaria o primero de la Eso, un B1; en segundo o tercero de la ESO, un B2; para llegar a cuarto de la ESO ya con el C1. Tendrán así más tiempo para centrarse en las notas de corte de las universidades y estarán más tranquilos”.

Ese nivel C1 les va a abrir todas las puertas al empezar la Universidad (estudiar en el extranjero, acceder a carreras bilingües o internacionales…) y todavía más a la hora de incorporarse al mercado laboral. Un ejemplo de ello lo relata Feli: “Una alumna ha aprobado en marzo el C1, ha terminado su grado y le acabamos de gestionar una buena oferta de trabajo en Suiza. Ayudar a nuestros estudiantes y orientarles muy bien dónde tienen que buscar empleo es algo muy satisfactorio, es muy bonito”.

Feli Gómez explica también cómo han cambiado los tiempos y la mejor estrategia profesional: “Ya no tiene sentido ir de au pair o ir al extranjero con un título universitario pero sin un C1 a trabajar de lo que sea para aprender inglés. Tú no eres un au pair, eres un ingeniero, un médico, un licenciado en ADE… Prepárate aquí, obtén el C1 y aprovecha uno de los cursos de verano en el extranjero relacionados con tu formación, que además tienen muy buenos precios pero para los que piden ese nivel de inglés. Así es como haces currículum y destacas en un mundo tan competitivo”.

Esta competencia también llega a los actuales profesionales y en algunos sectores muchos y muy buenos trabajadores se están quedando atrás. “Hay gente excelente pero que si no puede comunicarse en inglés lo pasa mal en empresas que son absorbidas por multinacionales o que tienen mucho mercado exterior. “Reciclarse y dedicar dos años para obtener el C1 con Next Target es la mejor inversión. Requiere esfuerzo, pero la recompensa es grande”, destaca Feli Gómez.

En la Administración Pública, sobre todo en Educación, el C1 también es clave. Como cuenta Feli, “el que no tiene un C1 ya no puede impartir asignaturas bilingües y si lo tienes entras en listas de preferencia”.

Además, ahora es un gran momento para aprovechar los cursos intensivos de Next Target que va a impartir en el mes de junio y a lo largo del verano.