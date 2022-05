Consejos para familias con hijos con altas capacidades

en el ecosistema del alumnado con altas capacidades. Entre sus labores debe estar las de proporcionar unen todo el proceso académico; desde la detección de las altas capacidades hasta la evaluación y ajustes educativos correspondientes. “Desde la escuela debemos escuchar a las familias. Generalmente nos hemos encontrado con. Una en las que aún sabiendo que tienen un hijo de altas capacidades prefieren no hacerle el diagnóstico y que sigan con el resto de su clase como hasta ahora. El otro tipo son los que necesitan un diagnóstico de altas capacidades para poder entender qué está pasando, sobre todo cuando presentas problemas emocionales”, apunta, responsable del equipo de altas capacidades en el CREENA y autora del libro 'Modelo de intervención con el alumnado con altas capacidades de Navarra'. Bajo estas líneas, unos(adaptado de Artiles, Álvarez y Jiménez, 2002).

NO ES RECOMENDABLE​

​Propiciar la consideración de “rara o raro” o superior a los demás niñas y niños.



No acelerar artificialmente el ritmo de aprendizaje ni exigirles demasiado. Priorizar el desarrollo cognitivo sobre su desarrollo global.



Evitar que sean originales y diferentes en sus respuestas.



Saturarles con materiales innecesarios y ajenos a sus intereses y necesidades.



Interrumpir su concentración, siendo flexibles y respetuosos con su trabajo. Impedirles realizar proyectos propios.



Otorgarles privilegios especiales, centrando todos los intereses de la familia en torno a él o ella.



Eludir sus cuestiones y exasperarse con su ansia de saber y sus preguntas.



Adoptar una posición crítica frente a la escuela, propiciando enfrentamientos con el profesorado y el centro.



Agobiarles con actividades, presionarles en exceso. No pensar que va a ser excelente en todo.



Darles un trato especial respecto de sus hermanos o hermanas.



Mostrar los conflictos de pareja respecto de los objetivos de su educación.



Aislarles del mundo exterior, especialmente de sus pares de edad.



Centrarse en los aspectos intelectuales olvidándose de lo social y lo emocional.



Rechazar la responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar.