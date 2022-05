Imagínese que es usted padre o madre. Que sus hijos van al colegio público del pueblo. Al PAI. Y que están felices con la educación que reciben desde hace años. Ahora visualice a los progenitores de otros alumnos. También de la red pública. Pero que ni van a su colegio ni estudian en el PAI. Y que ellos les dicen que la elección que ha hecho usted para su familia es discriminatoria. Insegura. Que no es lo que necesita Navarra. Y que por esa razón hay que manifestarse contra ella en la calle. ¿Cómo se sentiría? ¿Lo ve lógico? ¿Justo? Pues es lo que acaba de ocurrir con Sortzen, la federación de apymas de colegios públicos del modelo D. Mayoritaria en euskera. Literalmente ven “tremendo que el PAI se convierta en modelo lingüístico” como el que tienen ellos. Con sus derechos. Los que defienden para sus hijos, pero no para los que estudian en el Programa de Aprendizaje en Inglés. Ahora imagine que Herrikoa, o Concapa, las federaciones de padres mayoritarias en castellano, dijesen exactamente lo mismo del euskera. Que “no tiene base pedagógica”. Y que salieran a la calle a “apretarle las tuercas” como el martes se pidió en rueda de prensa. ¿Se lo imagina? Yo no.