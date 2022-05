Una de cada diez mujeres sufre depresión postparto y muchas no están diagnosticadas

Hay mujeres con partos sencillos y que dan a luz hijos sanos. Por lo que, aparentemente, deberían estar felices de que todo haya ido “tan bien” y de tener entre sus brazos a esos niños “tan hermosos”. Sin embargo, la realidad es otra. Lloran, rechazan al pequeño, no duermen ni cuando el bebé cae rendido y la maternidad les resulta un camino muy empinado. Son las madres que sufren depresión postparto:una de cada diez recién paridas (un porcentaje que asciende al 25% en el caso de las madres primerizas). Una situación que, sin embargo, no se acepta socialmente, aún resulta un tabú y genera un gran sentimiento de culpa entre estas féminas. Para visibilizar esta realidad y la de otros problemas de salud mental que surgen en el embarazo y postparto se conmemora hoy el ‘Día mundial de la salud mental perinatal’. Problemáticas que han ocurrido siempre a lo largo de la historia, pero a las que no se les ha prestado la atención que merecen. El Colegio de Psicología de Navarra ha organizado una jornada para visibilizar esta situación, en la que intervienen profesionales de Navarra y otras comunidades autónomas.

Una de ellas es la psicóloga clínica Dolores Fernández Abeijón, una de los cuatro profesionales de este área que prestan su atención en dos centros de atención sexual y reproductiva (CASSyR) de los once que existen en toda Navarra (Iturrama y Andraize). Estos centros, los antiguos COFES(centros de educación orientación familiar y educación sexual) y CAM (centros de atención a la mujer), cambiaron su nombre en 2016 a CASSyR. Tres años antes, en 2013, había surgido el Programa de atención psicóloga para los tratamientos de Reproducción Asistida. Pero los responsables se dieron cuenta de que esta atención a la salud mental había que prestarla en más ocasiones (en el área afectiva, en las perdidas gestacionales, la tristeza postparto, la ansiedad durante el embarazo, los problemas de adaptación a la maternidad...) Se trata de un dispositivo ambulatorio incluido en el servicio de ginecología y al que se derivan a las mujeres desde el hospital o la red de atención primaria.

UNAS 1000 CONSULTAS AL MES

Recuerda la psicóloga Dolores Fernández que en marzo de 2022 fueron 99 las consultas de salud mental perinatal atendidas en Navarra. La mitad por salud reproductiva (el resto, por problemas de pareja y salud sexual). De la reproductiva, el 40% de casos se debieron al duelo perinatal (abortos espontáneos, interrupciones de embarazo...), seguidas por alteraciones emocionales durante el embarazo (22%), el postparto (20%) y problemas a causa de los tratamientos de fertilidad (16%). “La mitad de depresiones postparto se inician en el embarazo. Cuanto antes se detecten, mejor será el pronóstico”.

Cerca del 20% de embarazos termina en aborto o muerte fetal

Dos de cada diez embarazos que comienzan con la alegría de recibir a una nueva vida terminan en un aborto espontáneo de primer trimestre o en un deceso cuando la gestación ya está más avanzada, en el parto o el primer mes de vida del bebé. Las madres que sufren está pérdida, además de atravesar un duelo, pueden desarrollar alteraciones de su salud mental, como episodios depresivos, duelos complejos o síntomas de estrés postraumático. De esta realidad sabe mucho la psicóloga perinatal Patricia Roncallo, que impulsó esta atención hace ya unos años desde su consulta privada en Pamplona, asociaciones como ‘Red del hueco de mi vientre’ y grupos de apoyo a madres, parejas y familias en duelo.

Roncallo recuerda que en los últimos cinco años se ha trabajado mucho la atención al duelo perinatal en la red pública. “Han sido años de mucho avance y las matronas se han implicado en estos protocolos de atención humanitaria. Ha sido un progreso maravilloso”, insiste. Y subraya que en el Colegio de Psicología ya existe un grupo de trabajo de salud mental perinatal. “Debe ser un abordaje multidisciplinar, entre psicólogos, matronas, obstetras... No solo hay que tener en cuenta la salud física de las mujeres durante el embarazo, sino también la mental”. De hecho, la fuerte fetal es diez veces más frecuente que la muerte súbita del lactante. “Aunque no resulta fácil hablar de la muerte cuando se espera la llegada de un hijo”. Visibilizarla, sin embargo, permitiría reducir el tabú que aún existe.