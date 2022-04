La CUN busca pacientes con TDAH de entre 6 y 17 años que no puedan seguir el tratamiento con estimulantes

La Clínica Universidad de Navarra en Pamplona buscade entre seis y diecisiete años de edad que no respondan o no toleren bien el tratamiento con los estimulantes convencionales, -Concerta® o Elvanse®-, bien porque exista alguna contraindicación, efectos secundarios o bien porque no se hayan apreciado resultados. Estos pacientesque analiza el efecto de los medicamentos Guanfacina (Intuniv®) y Atomoxetina (Strattera®), ya comercializados, en niños y adolescentes diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).