Esparza (UPN) dice a EH Bildu que "no sueñe" y que Navarra "nunca va a ser parte de una república vasca"

Navarra nunca va a ser parte de una república vasca, de ningún estado vasco independiente, Euskal Herria o como quieran llamar a una entidad que nunca ha existido ni existirá". El presidente de UPN, Javier Esparza , ha dicho a EH Bildu que "no sueñe, porque, de ningún estado vasco independiente, Euskal Herria o como quieran llamar a una entidad que nunca ha existido ni existirá".

En un comunicado, con motivo de la celebración este domingo en Pamplona del Aberri Eguna, Esparza ha señalado que "Navarra es lo que es, una comunidad foral, diferenciada e integrada en España porque así lo defiende una amplia mayoría de la sociedad navarra, y ni antes ETA ni ahora sus herederos políticos van a conseguir anular y doblegar esa voluntad mayoritaria".

Según el regionalista, "el entorno radical abertzale celebra el Aberri Eguna en Pamplona porque este año es el 40 aniversario del Amejoramiento del Fuero, del que Bildu y el independentismo vasco están en contra porque supone el reconocimiento histórico, político e institucional de una Navarra foralista y singular, alejada del proyecto soberanista vasco".

Ha remarcado, además, que "Pamplona es la capital del viejo reino de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, no la capital de los disparates y las obsesiones de Otegi y sus seguidores, y los pamploneses se merecen un respeto".

"Bildu se ha rodeado hoy de los partidos que, como ellos, quieren romper España, y ha querido hacer de Pamplona la capital del independentismo para pretender trasladar una imagen que está totalmente alejada de la realidad, ya que los pamploneses y los navarros lo rechazan mayoritariamente", ha criticado. "Lo triste, a la vez que esperpéntico, es que todos esos partidos son, precisamente, los socios de Pedro Sánchez y del PSOE", ha añadido.

El presidente de UPN ha considerado que "una persona con el pasado criminal y de pertenencia a una banda terrorista como Otegi no puede erigirse como ha hecho estos días en adalid de la democracia y la paz". "Tampoco una formación como Bildu que sigue sin condenar el terrorismo y que sitúa en su dirección estratégica a un ex jefe de ETA. No puede haber mayor cinismo e indecencia", ha censurado.

Finalmente, ha advertido también de que "Bildu y los independentistas vascos llevan tiempo preparando su camino para entrar a formar parte de un futuro gobierno en Navarra gracias a la estrategia de blanqueamiento de la izquierda abertzale a la que, desgraciadamente, se ha ayudado mucho desde el PSOE únicamente por mantenerse en el poder". "El fortalecimiento del independentismo vasco va a ser parte del triste legado que va a dejar María Chivite a Navarra", ha aseverado.

No obstante, ha pedido "no dejarse engañar por los cantos de sirena de una formación radical que sigue poniendo obstáculos a la convivencia en Navarra y que practica y defiende políticas económicas y fiscales que conducen al empobrecimiento de los navarros y a la destrucción de empleo".