Crecen los navarros por el mundo: 14.000 más en la última década

La pandemia no ha frenado el éxodo de navarros que no sólo continúa sino que ha recuperado el ritmo deprevio a la crisis. En el último año fueron casi un millar los navarros que establecieron suun 2,8% más que en enero de 2021, tras un ejercicio marcado por la covid que redujo a menos de la mitad la cifra anual de traslados con poco más de 400. La información incluida en ela 1 de enero de 2022 y recogida por, se elabora a partir de los datos consulares en el que se inscriben de forma voluntaria las personas de nacionalidad española -sea o no ésta su única nacionalidad- que residen fuera de su provincia de origen, deja ya a 36.365 navarros cuando en 2012 no llegaban a 22.000 (21.889). Lo que eso significa es que la diáspora navarra ha sumado más de 14.000 efectivos en tan sólo dos lustros. Eso sí, como destacan desde el, por casuísticas muy diferentes. Recuerdan expertos de este centro que en el padrón están desde los emigrantes autóctonos de Navarra -casi el 25% de los nuevos inscritos y entre los que figuran también los hijos nacidos en la comunidad de los inmigrantes nacionalizados-, a descendientes de los emigrantes del siglo XX que se han nacionalizado ahora y los inmigrantes nacionalizados que retornan a su lugar de origen.