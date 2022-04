El PP exige a Sánchez y Chivite un posicionamiento "contundente" con "la realidad institucional de Navarra"

Con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) que EH Bildu celebra este domingo en Pamplona, el Partido Popular de Navarra ha pedido al Gobierno que "se posicione de forma clara y contundente con la Constitución y la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra".

deshonrosos pactos con los nacionalistas y abertzales" de los ejecutivos de Sánchez y Chivite "no pueden comprometer la realidad de Navarra" y ha exigido que no haya "cesiones a las exigencias nacionalistas". En un comunicado, la presidenta del PPN, Ana Beltrán , ha destacado que los "de los ejecutivos de Sánchez y Chivite "no pueden comprometer la realidad de Navarra" y ha exigido que no haya "cesiones a las exigencias nacionalistas".

Beltrán ha censurado, por otro lado, el "señalamiento" del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a través de un vídeo publicado en redes sociales por la coalición con la que, ha afirmado, busca "crear un clima de crispación en la comunidad". "Recuerda a los viejos tiempos. Ponen en el punto de mira a quienes les estorbamos en su quimera nacionalista. Pero les digo alto y claro que no nos callarán, no me callarán. Es nuestra obligación política defender a Navarra de los ataques de la izquierda abertzale", ha manifestado.

"Por esa razón, el Partido Popular de Navarra nunca abandonará a los navarros y defenderemos nuestro estatus frente a los ataques de Bildu-Batasuna", ha recalcado.

La presidenta del PPN ha advertido de que, "si bien la posición antidemocrática de la izquierda abertzale no ha variado en el tiempo, lo que sí ha cambiado es la influencia que ejerce como consecuencia de los pactos en el Gobierno de Navarra y de España, mientras defiende objetivos que van en contra de la Constitución y del ordenamiento jurídico".

Ana Beltrán ha defendido que "Navarra no es la capital de ninguna nación vasca y los planteamientos de Bildu son una quimera que no tienen fundamento ni histórico, ni constitucional". "Necesitan apropiarse de nuestra comunidad para seguir alimentando su idea de nación vasca, es parte del camino que tienen que recorrer para conseguir su objetivo final: que Navarra deje de ser lo que es", ha criticado.

La presidenta del PPN ha resaltado que Navarra es "una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible e integrada en la nación española y no una nación vasca".