Las cuotas de vecinos de Navarra se disparan: “Hay comunidades que pasan de 120 a 180 € al mes”

Las asambleas de vecinos están deparando más de un susto a los propietarios o inquilinos de pisos. Los administradores de fincas se han convertido en los últimos meses en portadores de malas noticias. A la comunicación de derramas, que en muchas comunidades ya se ha notificado y girado su cobro porque el presupuesto para todo el año en gas o gasoil se esfumó en apenas tres meses, le sigue ahora el anuncio de aumento de las cuotas para el próximo ejercicio. Es necesario reponer parte del fondo de reserva gastado este invierno, pero sobre todo hay que establecer la cuota en una cantidad que permita cubrirse las espaldas de cara al gasto energético del próximo invierno. Objetivo: que el presupuesto no se les vuelva a desbaratar.

“Nosotros ya les hemos dado el susto, por decirlo de alguna manera, aunque los vecinos se esperaban subidas. Son conscientes de lo dura que está la situación”, comenta el gerente de Navarfincas, Íñigo Iturmendi Ruiz, que matiza que “cada comunidad es un mundo”.

El directivo explica que la subida de cuotas ha sido más sangrante en aquellas comunidades con calefacción central y sin repartidores de costes. “Por ejemplo, hay comunidades, de unos 40 vecinos, que han pasado de pagar una factura de 2.000 euros al mes a 6.000 euros. Cuanto más años tiene la calefacción y el edificio mayor es el gasto. Ha habido que subirlas cuota de muchas comunidades bastante. De estar pagando 120 a 180 euros. Son 720 euros más al año de comunidad por vecino, por hogar. Es un aumento del 50% y es mucho dinero para algunas familias, pero es que en este momento la energía está disparada y hay que hacer frente a los pagos”, apunta el administrador.

El responsable de Navarfincas detalla que la calefacción central supone en torno al 50% del presupuesto del gasto de toda la comunidades. “Es el mayor desembolso con mucha diferencia”, comenta.

RIESGO: MAYOR MOROSIDAD

Íñigo Iturmendi es consciente de que la solvencia de los vecinos no es igual en una comunidad que en otra. “Hay casos en los que se devuelve el recibo. La morosidad estaba muy baja, pero supongo que algo va a repuntar en los próximos meses”, añade.

Navarfincas ha optado en sus comunidades de vecinos por no hacer derramas. Cuando veían que el presupuesto se iba a quedar corto convocaron asambleas extraordinarias y aumentaron las cuotas. “Nos ha parecido lo mejor, tirar lo menos posible del fondo de reserva y subir cuotas para evitar derramas. Además, en más de una comunidad se ha optado por reducir las horas de calefacción en tres o cuatro horas”, detalla.

En las comunidades con calefacción central pero con reparto de costes por piso, lo que permite saber el consumo en cada vivienda, también se ha aumentado la cuota aunque de manera más moderada. “Se ha subido el precio del metro cúbico de agua y el precio de kilovatio de calefacción consumida. Se ha subido la cuota en estos casos en unos 15 o 20 euros mensuales”, añade Iturmendi.

MUCHOS PAGOS APLAZADOS

Petronavarra, con sede en Navarra, es una comercializadora de gas natural y electricidad que abastece a “varios cientos” de comunidades de vecinos, por lo que ha sido testigo directo del terremoto que ha supuesto el aumento de gas en las cuentas de las comunidades de vecinos. “Ha sido una subida tan fuerte y de repente que muchos administradores no han podido, o no han sabido adaptarse a la situación de forma ágil. A una mayoría les ha pillado el toro pero es lógico porque nadie esperaba lo que ha ocurrido”, afirma su gerente, Juan Antonio Elizalde. Recuerda que en julio de 2020 el precio del megavatio estaba en 5 euros; en julio de 2021 había subido a 37; en noviembre rondaba los 80, en diciembre se situaba sobre los 115 y, en marzo, ha estado sobre 125 euros. “Son precios a las comercializadoras, a los que habría que añadir los costes de comercialización y peajes”.

La subida de la factura ha sido enorme. “Por ejemplo, una comunidad media que tenía unos 600 megas al año, 600.000 kilovatios, ha pasado de una factura de 24.000 a 72.000 euros en los momentos punta”, añade.

Semejante subidón de las facturas mensuales de gas ha llevado a que los administradores hayan pedido y negociado con Petronavarra un aplazamiento de pagos. “Las comunidades tienen sus tiempos, convocar reuniones, sacar fondos, hacer derramas. Hemos tenido que ayudarles. Hemos demorado el cobro en muchos casos porque, de forma general, en torno a un 60% de comunidades se les ha desbaratado el presupuesto y, mientras hacía la asamblea, en ese impás de tiempo, les hemos financiado”.

En este momento, la gran mayoría de las comunidades ya se han puesto al día con los pagos a Petronavarra. Su gerente considera que las derramas, en más de un caso, han podido alcanzar hasta los 500 euros por vecino “aunque quizá haya comunidades que si tenían un colchón económico han pagado todo o una parte de ese incremento”.

Lo que sí tiene claro es que, en las asambleas, las cuotas de vecinos van a aumentar de cara al próximo invierno. “Habrá de todo, pero pueden subir fácilmente hasta un 30% donde haya calefacción central”, apunta Elizalde.

Ahora toca preparar los presupuestos para el próximo invierno. “¿Qué hacer? La previsión es que, con el buen tiempo, se vaya moderando el consumo. Luego, está la guerra, que no se sabe cómo va a evolucionar. Nosotros no ofrecemos precios fijos porque son altísimos y no lo vemos viable. Hay mucha incertidumbre”.

MENOS HORAS DE CALEFACCIÓN

Javier Andueza es un veterano administrador de fincas en Pamplona. Describe y valora la situación del siguiente modo: “Los presupuestos de las comunidades que hicimos en la primavera pasada se han ido a pique. Y en los presupuestos nuevos para el próximo ejercicio, invierno, que estamos preparando ahora vamos a plantear un incremento de la cuota lo suficiente como para mantener los precios actuales de la energía. El problema es la incertidumbre. ¿Cómo estará el gas en octubre cuando haya que volver a encender las calefacciones? Mejor hacer una previsión generosa”, expone el administrador de fincas. Según dice, la subida de las cuotas pude rondar entre el 15 y el 20% en algunos casos.

En su caso, considera que, de manera general, el desfase entre los presupuestado y lo realmente gastado ha rondado los 15.000 euros, “aunque algunas comunidades han superado esa cifra”. Explica que, aunque tenía en muchas comunidades contratado precio fijo para el gas a través de una central de compras del colegio oficial de administradores, hacia enero la empresa suministradora les comunicó que cancelaba el acuerdo, de manera que la mayoría de las comunidades se acogieron al precio libre (indexado). “En algunas no ha hecho falta hacer derrama porque la subida lo ha asumido el fondo de reserva. Otras han reducido la calefacción, que en lugar de ser de 12 del mediodía a 10 de la noche se ha puesto de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y en otras ha habido que fraccionar los pagos del gas”, apunta. Sobre la previsión para el próximo invierno, Andueza cie. “Difícil. No tenemos bola de cristal”.

Las comunidades piden la misma tarifa energética que los hogares

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) ha solicitado al director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que se aplique a las comunidades de propietarios la misma tarifa energética que tienen los hogares. Desde el Cgcafe apuntan que la tarifa que se aplica actualmente a las comunidades de propietarios es similar a las tarifas industriales, por lo que piden una tarifa como la de los hogares, con las mismas ventajas fiscales, para evitar la “discriminación” que supone esta diferente forma de confeccionar la tarifa.

Apagar la calefacción el 31 de marzo

Para el presidente en funciones del Cgcafe, Salvador Díez, el aumento del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas está afectando “muy negativamente” a las comunidades de propietarios, que se ven obligados a establecer derramas extraordinarias o a reducir el tiempo de servicio de la calefacción central. De hecho, algunas comunidades de vecinos han apagado la calefacción este 31 de marzo, cuando lo habitual es hacerlo en la segunda semana de mayo. Los administradores señalan que estos precios “tan elevados” provocarán un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios sino se toman medidas. Es por ello que consideran “urgente y necesario” que el Gobierno de Pedro Sánchez adopte “las medidas oportunas para afrontar este problema y aplique a las comunidades de propietarios, la tarifa de los hogares y las mismas ventajas fiscales que se aplican a las viviendas”.