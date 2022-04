Chivite y su respuesta más corta en el pleno

“¿Tiene previsto el Gobierno de Navarra establecer nuevas ayudas para los ciudadanos y para los sectores más castigados en esta crisis, que sean complementarias a las ya anunciadas por el Gobierno de España?” ha sido la pregunta que el portavoz de Navarra Suma Javier Esparza ha dirigido este jueves en el pleno parlamentario de control al Ejecutivo a su presidenta.

“Sí”, ha sido la escueta respuesta que ha dado María Chivite

Sin embargo, Esparza en su réplica y Chivite en su respuesta final se han extendido y han protagonizado de nuevo un cruce de reproches con la situación económica de fondo.

El portavoz de Navarra Suma ha sostenido que con este Gobierno han aumentado los parados y la pobreza en Navarra. “Hay menos justicia social, porque las personas más vulnerables están más desprotegidas porque su Gobierno no las está ayudando. No es cierto que esté ayudando a las familias. Desde que gobierna hay menos prosperidad”, ha señalado. “Ya le dije que eligió el peor socio para generar prosperidad en esta tierra, Bildu, y el tiempo me da la razón”. Esparza ha señalado que ya sabe que estos años se ha vivido una pandemia y hay una guerra, pero que eso también ha afectado a otros países y a otras comunidades, pero tanto España, gobernada por Pedro Sánchez, como Navarra tienen peor evolución que otros países y otros territorios. Ante esto, ha lamentado que el Gobierno foral todavía no haya anunciado medidas y le ha acusado de hacer “propaganda y más propaganda”.

RESPUESTA DE CHIVITE

“Qué bien le viene para hacer demagogia”, le ha contestado Chivite, quien ha negado el panorama descrito por Esparza y ha sostenido que pese a la pandemia y la guerra, en Navarra han subido los afiliados a la Seguridad Social.

La presidenta ha recalcado que están trabajando en nuevas medidas, pero que era necesario ver el marco comunitario y estatal, además del coste que el plan nacional va a tener para las arcas forales, ya que la reducción impositiva de la luz va a suponer este año 50 millones menos de recaudación para la Hacienda navarra.

Ha subrayado que se están reuniendo con sectores afectados, luego se reunirán con los grupos parlamentarios para abordar esas actuaciones en las que trabajan y finalmente el Gobierno aprobará ya las medidas, en las que espera contar con el consenso del Legislativo, ha dicho.