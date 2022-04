Asun Gerrero, vecina de Sarriguren: "Vengo con la reserva, esperaba el descuento"

20 céntimos por litro y he apurado el depósito al máximo para aguantar sin repostar hasta hoy. El precio del carburante se ha puesto por las nubes. Necesito el coche para trabajar. Hago todos los días entre 35 y 40 kilómetros, así que si puedo ahorrar, estupendo. Son pocos euros pero vendrán bien porque está subiendo todo muchísimo”. Como Asun Guerrero Mangas, vecina de Vengo con el piloto de la reserva encendido. Sabía que hoy (por este viernes) comenzaba el descuento dey he apurado el depósito al máximo para aguantar sin repostar hasta hoy. El precio del carburante se ha puesto por las nubes. Necesito el coche para trabajar. Hago todos los días entre 35 y 40 kilómetros, así que si puedo ahorrar, estupendo. Son pocos euros pero vendrán bien porque está subiendo todo muchísimo”. Como, vecina de Sarriguren , muchos conductores navarros acudieron ayer a las gasolineras para aprovechar el recién estrenado descuento. Llegaron con la nómina caliente y el tanque casi vacío.

La estampa de las gasolineras era un ir y venir continuo de coches, especialmente en las que ofrecen precios ligeramente por debajo de la media. Sin grandes colas, pero la actividad era notablemente mayor a la de días pasados. Lo confirmaban desde la dirección de las gasolineras de E. Leclerc en Zizur y Cordovilla. “Entre el lunes 28 de marzo y el jueves 31, último día sin bonificación, vendimos un 20% menos de litros con respecto a los mismos días de la semana anterior. Los consumidores estaban esperando el descuento porque, durante esos días previos, el importe medio por cliente oscilaba entre los 10 y 20 euros”, añadían.

TICKET El 90%, más de 60 euros

En estas dos gasolineras , una vez aplicada la bonificación, el precio del gasóleo normal se quedaba en 1,549 euros el litro y el de gasolina en 1,509 euros. “Independientemente del anuncio del Gobierno nuestros precios han bajado esta mañana”, decían. También corroboraban que la asistencia de clientes y el importe del ticket había aumentado. “La afluencia de clientes ha sido considerablemente mayor. Abrimos a las 8 de la mañana y a las 11 ya habíamos vendido el 75% de los litros que vendimos en todo el día de ayer. Los clientes están llenando los depósitos. El 90% de los tickets que hemos emitido supera los 60 euros”, apuntaban.

La dirección de estas dos estaciones de servicio ve “con buen grado todo descuento al consumidor final para ayudar a superar esta continua escalada de precios”. No obstante, expresaba su malestar por la forma de la ejecución de la misma. “No se puede hacer un decreto ley de bonificación a costa de los empresarios. Teniendo que adelantar el dinero la empresa por la premura, la falta de información y desorganización entre las diferentes entidades institucionales”.

PRECIO “Sube todo, hay que aprovechar”

La pamplonesa Leire Apesteguía Gómez también acudió a echar gasoil y confesaba sin tapujos que acudía con el depósito en mínimos. “Tengo hipoteca, que dar de comer a los hijos y calentar la casa. Está subiendo todo y hay que aprovechar para ahorrar hasta el último euro porque el sueldo es lo único que no aumenta últimamente”, contaba la pamplonesa.

El ahorro de la bonificación en un depósito (unos 50 litros) supone en torno a los 10 euros, una cantidad significativa para las economías más ajustadas.

“Los viernes son días con más ventas, pero está siendo un viernes muy intenso. Los conductores estaban esperando la rebaja porque estamos con los ocho surtidos a pleno rendimiento casi todo el día”, contaba el encargado de la gasolinera Aralar, en el proximidades de los barrios de Lezkairu y Mendillorri, Pedro Mari Díaz. “Hay gente que parece está con ganas de hacer algún viaje de ocio este fin de semana”, agregaba.

Incidente puntual informático en algunas

El primer día de descuento registró algún incidente con el sistema informático de cobro en gasolineras puntuales, como las de Repsol. El problema impidió atender a clientes en algunas, pero no en todas. “Es un problema nacional pero aquí estamos atendiendo, aunque a duras penas, a todos los clientes y aplicando el descuento”, informaban desde la gasolinera de Repsol en Noáin. “Lo que está sucediendo es una acumulación de operaciones. Es cierto que los sistemas se están ralentizando ante el pico registrado, pero estas incidencias han sido algo puntual”, explicó a Efe la compañía, que preveía una normalización a lo largo de la jornada.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Navarra, Jon Villares, indicaba ya por la tarde que la jornada se había desarrollado “con bastante normalidad” y que no le constaba se habían registrado ningún incidente reseñable. “Es curioso que mucha gente esté acudiendo a por una rebaja que, si lo piensas, no es un ahorro como para irte de vacaciones y que, además, va a durar tres meses. Da muestra de que muchas personas lo está pasando mal con tanta subida”, valoraba Villares.

En la gasolinera del híper Eroski , en el polígono de Agustinos, estuvieron ocupados durante buena parte de la mañana. Alfonso Goñi esperaba su turno mientras miraba el monolito con los precios: 1,819 euros el gasóleo normal 1759 euros la gasolina. “Me he asustado porque pensaba que era el precio ya aplicado el descuento, pero me han dicho que no, que a ese precio hay que descontar los 20 céntimos. Bueno, yo espero ahorrar algo más porque tengo unos vales”, comentaba mientras esperaba su turno.

En Sarriguren, el responsable de la estación de servicio del Grupo AN, cerca del colegio de Salesianos, hablaba así a media mañana: “De normal, entre las 8 y las 9 de la mañana repostan cuatro o seis coches. Hoy, en esa hora, habrán venido 40 o 50 coches. No sé. ¡Una locura!, pero es que estos días atrás ha venido gente que ha echado solo 5 euros para tirar hasta hoy”, apuntaba.

Pero no todos conocían que ayer arrancaba el descuento. Teresa Mina, estudiante de 26 años, desconocía la noticia. “He echado 15 euros y me he enterado. Me ha dado rabia haberme dejado la tarjeta en casa, pero me han dicho que dura tres meses. ¿Para qué tanta prisa?”.