Rosa Díez: “El PSN no necesita a Bildu, lo ha elegido como socio ya que había otras opciones”

Rosa Díez González (Sodupe, Vizcaya, 1952) afirma que su único carné ahora es "el de ciudadana". Tras una larga trayectoria en el Partido Socialista, con el que fue entre otros cargos consejera del Gobierno vasco y europarlamentaria, cofundó el partido UPyD, ya desaparecido, y fue una de las impulsoras de Basta ya. Lleva seis años alejada de la primera línea política. Estos días está presentando su último libro, Maquetos, una historia escrita para que nadie olvide, como hizo este martes en el Colegio Mayor Larraona, en un acto de Civismo y la Asociación Cultural Pompaelo. Hija de padres republicanos, maqueto es como despectivamente se llamaba a quienes emigraron a Euskadi desde otros lugares de España.

Su libro es una historia sobre su familia y sobre mucho más.

Sí, tiene una parte intimista, pero es la historia de miles de familias de españoles que emigraron dentro de España, la mayoría por razones económicas, en el caso de mis padres por razones políticas. Mi padre llegó al País Vasco desde un campo de concentración de Santander, acabada la guerra, a una cárcel de Larrinaga y mi madre llegó detrás. Mi padre salió de la cárcel y allí se quedaron, allí nacieron sus hijos, mis hijos y mis nietos. Fue una generación de españoles que trabajó para que en sus hijos no se repitiera su historia.

Habla de generaciones de familiares tratados como extraños en el País Vasco por distintos motivos.

Mi padre decía: “Hija mía, siempre desubicados”. Con el franquismo éramos malos españoles y en la democracia, con el nacionalismo, malos vascos. Tuvieron que enfrentarse a ese nacionalismo racista fascinado por los nazis, algo de lo que nadie ha escrito. ¿Por qué nadie sabe que los diarios de José Antonio Aguirre (que fue lehendakari) están desde 1954 en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos? Porque cuenta la fascinación que tenía por Hitler. Piden El Guernica de Picasso, ¿por qué no piden que se traigan los diarios para que puedan ir en peregrinación todos los nacionalistas a leerlos? Porque es una parte de la historia que no quieren contar.

¿Se ha reescrito mucho la historia en el País Vasco?

Se ha tapado la verdad y cuando se tapa, se reescribe la historia. Hay gente que cree que Franco hizo la Guerra Civil contra los nacionalistas vascos. Perdón, Franco veraneaba en San Sebastián, no estaría muy incómodo, ¿no? Yo cuento en el libro una anécdota. En los años 60, en el pueblo había conocidos un socialista, que era mi padre, un comunista y un nacionalista. Los tres pasaban una noche o dos en el cuartelillo. Cuando muerto Franco se inauguró el primer batzoki, animaron a mi padre a ir y volvió a los diez minutos. Me dijo que estaban todos los que le denunciaban a la Guardia Civil, que ahora eran del PNV. Es un antifranquismo sobrevenido que hay que contar.

Ahora que puede ver desde fuera la arena política, ¿Ciudadanos sigue el camino de UPyD?

No, son procesos completamente diferentes. Lo fueron en su nacimiento y en su desarrollo, y el final creo que también es distinto.

¿Está cerca el fin de Ciudadanos?

Ahora mismo en el debate que me preocupa de España Ciudadanos no está y eso dice bastante.

¿Reconoce en algo al Partido Socialista en el que usted militó?

Fue clave para construir la democracia en España junto con los conservadores españoles. Desde Zapatero, el PSOE ha traicionado lo mejor de su historia, ha dejado de ser un partido progresista porque teje sus alianzas con quienes basan su ideología en la supremacía racial o ideológica. No hay partido más de derechas que los nacionalistas. El empeño fundamental de este Partido Socialista ha sido dividir a los españoles, resucitar las dos españas, justo lo contrario de lo que hicieron las generaciones que protagonizaron la Transición.

El Partido Socialista gobierna en Navarra en coalición con Geroa Bai y Podemos con el apoyo de Bildu, cuyos votos necesitó para conseguir la presidencia...

...Yo diría que gobierna con el permiso de Bildu y no lo necesitaba, lo ha elegido como socio. En Navarra había otras opciones de gobierno con Navarra Suma.

La coalición de UPN, PP y Ciudadanos no superó a la suma del PSN con el resto.

El Partido Socialista eligió como socios a los nacionalistas, a los independentistas, a los etarras, porque quiso, en Navarra y España, y después de que Pedro Sánchez hubiese insistido en que no pactaría con Bildu. El PSOE está lavando la historia de ETA porque ha elegido a sus representantes como socios. A los que dicen que ETA ya no existe: mientras haya 372 crímenes sin juzgar, seguirá viva, porque hay 372 familias que no han podido hacer el duelo. Pactan con gente que tiene datos de quién cometió esos asesinatos.

¿Ve un España suma? Alberto Nuñez Feijóo apuesta por un PP que aglutine el centro derecha. ¿Cuál puede ser la alternativa?

Primero la gente tiene que conocer la verdad, qué hace Sánchez, con quién y a qué nos está llevando. Luego ya las opciones electorales están ahí y que cada cual vote lo que le parezca.

El descontento está ya en la calle, ¿cree que eso puede minar al Gobierno?

Sí, hay un gran descontento social. Llevamos dos años de mentiras, recortes, ocultación, los pactos con Bildu, los indultos a los golpistas de Cataluña... Y luego a eso se suma algo que puede hacer que eso estalle, la economía. No van a caer por lo peor de lo que han hecho, demoler el sistema democrático, que es lo grave. Caerán por la economía.

¿Qué le pareció la actuación de los diputados expulsados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas en la votación de la reforma laboral en el Congreso?

Su actuación me pareció un acto constitucional. El voto del diputado no es imperativo y tiene derecho a votar libremente.

¿Qué opina de Vox?

Es un partido de derechas, a la derecha del PP, pero constitucionalista y democrático, con el que yo tengo ideológicamente muchas diferencias. Quiere cambiar la Constitución, pero respetando las reglas. No es antisistema, antisistema son Podemos, Bildu o el PCE, que quieren derogar el sistema del 78.

Comida con el arzobispo Pérez

Rosa Díez González y su marido estuvieron este martes comiendo en Pamplona con el arzobispo Francisco Pérez González, ya que es primo carnal de la que fue cofundadora de UPyD. Cuenta como anécdota que estuvo en su toma de posesión, cuando era diputada, y que la periodista de la COPE, ya fallecida, Paloma Gómez Borrero, se le acercó educadamente y le dijo: “Señora Díez se ha confundido, los políticos están en la otra bancada, esta es la de la familia”. Ella le contó que era familiar.