Luis Zuazu: "En pollo nos han anunciado subidas fuertes"

Que los productores de pollo están al límite tiene su reflejo más claro en el mensaje que la semana pasada llegó a las carnicerías. “En el pollo nos han anunciado subidas fuertes”, cuenta el presidente del gremio de carniceros de Navarra, Luis Zuazu Erroz. “El problema es el precio de los cereales. Se ha duplicado y no va a haber ningún animal que se escape de las subidas porque pienso come toda la ganadería”, añade.

La situación, asegura, es “complicada”. Las carnicerías, al final, son el eslabón de la cadena encargado de trasladar las subidas a los consumidores. Y de escuchar su reacción a los incrementos. “No hay tanta alegría en la venta. La gente está preocupada por la situación en general”.

Zuazu explica que las empresas proveedoras de pollo a grupos de carniceros y supermercados establecen hacia enero un precio fijo del pollo (equís euros el kilo) para todo el año. “Unos años sales un poco beneficiado y otros menos, pero era una fórmula aceptada por las dos partes”, comenta. A principios de 2022 se puso fin a este sistema. “Sin la guerra ya estábamos mal porque la problemática venía de atrás. Lo de Ucrania lo ha empeorado. Este año, las empresas ya no quisieron pactar un precio para todo el año”, detalla.

En su caso, acordó el precio hasta mayo. Sin embargo, la semana pasada, la empresa proveedora le comunicó que rompía el compromiso. “Me dijo que no puede ya mantener el precio, que no lo puede aguantar más tiempo y me anunció que vienen subidas fuertes”, indica.

El momento es tan inestable que, según Zuazu, el precio del pollo se negociará cada quince días o cada mes. “Se va a revisar cada poco. Esto es algo que no he conocido nunca, pero es que va subir todo: carne, embutidos... El cereal afecta a todo. A ver si para la guerra. Las carnicerías vamos a tener que buscar el equilibrio entre seguir vendiendo y no perder”.