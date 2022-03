Programas British-PAI, una opción educativa de futuro en tu escuela pública

Un año más nos encontramos ante el gran dilema como padres: dónde escolarizar a nuestros hijos. Comienza la tarea de preguntar, informarse, hablar con profesores, con otros padres y la más difícil, escoger... En Navarra existe una amplia gama de posibilidades a la hora de escolarizar a los pequeños de la casa.

En esa situación me encontré hace unos años... buscaba un centro cercano en el trato, un espacio en el que mi hijo se encontrase como en casa, que le enseñaran herramientas para abrirse al futuro dentro de la igualdad y la convivencia.

Una de esas herramientas, para mí una de las fundamentales, era el inglés, ya que es el idioma del presente y sobretodo del futuro. Quería que mi hijo consiguiera lo que yo no había tenido: un buen nivel de inglés desde pequeño.

Yo, como tantos de mi generación, me encontré cerca de la treintena con un nivel de inglés no muy bueno, necesario en mi trabajo, cuando viajo o simplemente cuando intento cantar las canciones que me gustan. Está claro que a estas alturas de mi vida, la capacidad, el tiempo y las ganas para el aprendizaje no son las mismas que las de un niño, por lo que quería facilitarle esa tarea a mi hijo. Alguien debía pensar en todas esas necesidades que aunque ahora nos parezcan lejanas debía plantearme al tomar la decisión tan difícil de matricularle en una escuela.

Analizando las diferentes opciones educativas encontré la opción BRITISH-PAI que cuadraba con lo que estaba buscando: enseñanza con Inglés/Alemán como lengua vehicular, continuidad durante toda la etapa educativa y aplicaba una metodología activa. Pero sobre todo, era un colegio público que estaba a la vuelta de la esquina donde mi hijo creciera con una calidad educativa adecuada a la gran competencia que hoy en día requiere el mercado laboral.

Los colegios públicos con Programa British-PAI ofrecen un proyecto lingüístico con Inglés o Alemán como idioma vehicular que puede alcanzar hasta el 50% de las asignaturas en Inglés. Los menores aprenden el segundo idioma con facilidad, a través de sus actividades curriculares. El sistema público es sinónimo de calidad; garantiza una educación con valores, integradora, que refleja la realidad diversa en la que vivimos, con cobertura en toda Navarra, con profesorado preparado que ha demostrado su capacidad tras un concurso público, abierto y competitivo. Además, cuenta con instrumentos que garantizan que las familias formen parte activa de la comunidad escolar y puedan participar en la educación de sus hijos.

Es una vía eficaz para comunicarse con calidad y con competencias equiparables a los estándares de los niños de otros países del marco europeo. En ese camino, los resultados obtenidos en las evaluaciones del programa han resultado satisfactorios: los menores muestran los mismos resultados que en el resto de los modelos educativos de la región en las competencias de Matemáticas, Lengua y Ciencias y mejores en las competencias del Inglés. Estos datos mantienen muy motivados al personal directivo, al profesorado y a las familias. Se trata de una metodología activa que propicia el protagonismo del alumno a través de valores que ya no son una opción en el siglo XXI, sino una exigencia: ser resolutivo, creativo, crecer en el respeto a la diversidad, la tolerancia, la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la libertad.

El Programa British-PAI cuenta con la confianza de más de 20 años de provechoso funcionamiento y ofrece continuidad a los estudiantes, ya que está implantado en todos los niveles de la enseñanza obligatoria.

El último Informe PISA de 2019 reveló que Navarra es la comunidad autónoma española con mejor calificación en Matemáticas y la quinta en Ciencias, en ambos casos por encima de la media de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2025 la institución incluirá el Inglés -con pruebas que realizará la Universidad de Cambridge-, una ocasión excepcional para ir recogiendo la cosecha de las habilidades que ahora el British-PAI siembre en nuestro alumnado. Ya está abierto el plazo de matrículas para inscribir a tu hijo/hija en el Programa British-PAI. Colócalo en el camino que le abra las puertas a la irrenunciable globalización.

Britila, la Federación de APYMAS que apoya los programas British-PAI de Navarra, reúne a más de 8.000 niños y niñas de más de 30 centros de la Comunidad Foral de Navarra bajo un lema: por unos colegios públicos de calidad, integradores, que preparan a los alumnos para afrontar un futuro con garantía.

