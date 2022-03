Siete graduados en Farmacia de la Universidad de Navarra han obtenido una de las 309 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año en el examen de Farmacéutico Interno Residente (FIR). Además, dos de ellos se sitúan entre los 100 primeros puestos. Son Leire Ibáñez Elcano, natural de Miranda de Arga, con el número 17, y el pamplonés Aitor Iriarte Zugasti, que ha alcanzado el 58. Les siguen en la lista Leyre Cristina Jiménez Ros (104), María Teresa Carrasco Gil (140), Diego Ozcoidi Idoate (236), Paula Rio Arizcuren (240) y Luis Brusca Vidao (294).

Al examen se presentaron un total de 1.711 candidatos (129 más que en la convocatoria anterior) para un 15% más de plazas ofertadas que en el año 2021 de especialista en centros hospitalarios.

“Acabé la carrera en 2020, en plena pandemia, y comencé esta gran aventura que es el FIR. Era algo que tenía claro que quería hacer desde el principio”, asegura Leire Ibáñez. “Durante la carrera, la Universidad nos permite hacer prácticas para poder ver los diferentes servicios de hospital en los que podemos trabajar los farmacéuticos, lo que ayuda a conocer cómo se trabaja en cada uno de ellos”.

En su caso, fue a preparar el examen a Madrid, una decisión de la que se siente “muy contenta”. “Para mí el FIR es la suma de esfuerzo, trabajo, constancia y algo de suerte. Es un camino duro, pero que merece la pena, y yo estoy muy agradecida a toda la gente que ha creído en mí y me ha apoyado para conseguirlo”. Ahora, de cara al futuro más inmediato, Leire no tiene dudas: “Tengo claro que quiero hacer Farmacia Hospitalaria, pero todavía no sé en qué ciudad. Quiero visitar diferentes hospitales, ver el ambiente de trabajo, las rotaciones y entonces decidiré”, confiesa.

Por la misma especialidad opta Aitor Iriarte y lo que sí sabe es que le gustaría salir de Pamplona: “A finales de abril será la elección y, de momento, solo tengo claro que me gustaría elegir la especialidad de Farmacia Hospitalaria. Pero respecto a la ciudad, en principio me gustaría una ciudad y un hospital grande en Madrid, Barcelona, Valencia… algo así, pero no tengo nada decidido aún”, explica.

“Ha sido una etapa dura de mucho sacrificio, pero que también ha tenido sus momentos buenos, y de la que se aprende mucho”, confiesa. De julio a octubre estuvo en una academia en Madrid, y después regresó a Pamplona para terminar de preparar el examen. “Se ha hecho larga la espera desde el examen hasta que salieron el otro día las listas provisionales, pero al final, ha merecido la pena”.