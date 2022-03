El SOS del campo llega este jueves a Pamplona con una tractorada

Dos años después de una, -justo en vísperas de la pandemia (19 de febrero de 2020)- los agricultores y ganaderos navarros vuelven hoy al asfalto para reclamar respeto y dignidad para su profesión. A diferencia de aquella manifestación, esta vez hay. Los sindicatos UAGN EHNE , junto a la Unión de Cooperativas UCAN, se han unido para hacer valer sus reivindicaciones, entre las que destacan la necesidad de unos precios dignos para sus productos en un momento en el que muchas explotaciones se están asfixiando por la falta de liquidez debido a la escalada sin precedentes de las materias primas (piensos, abonos, etc) y costes energéticos., los agricultores y ganaderos unirán su voz para poner en valor su papel como alimentadores de la sociedad y cuidadores del entorno rural y medioambiental, al tiempo que pedirán a las autoridades medidas contundentes para evitar cierre de más explotaciones.

APUNTE | Nacho Calvo

​Una protesta necesaria

​La defensa del campo y de la ganadería es una obligación. Miles de agricultores y ganaderos nos sirven la mesa a diario. Lo vemos tan normal que, igual por eso, no les valoramos lo suficiente. Todo el mundo sabe que es un trabajo sacrificado, de sol a sol, y a expensas de lo que caiga o no caiga del cielo. Por todo ello, hoy no hay que protestar porque la caravana nos retrasa en nuestro quehacer diario. Hay que sumarse a ella.