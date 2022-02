Las enfermedades de transmisión sexual vuelven a aumentar en 2021 en Navarra, tras la bajada de 2020

El último informe del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recoge el relevante incremento experimentado en varias Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) durante el año 2021, que contrasta con la estabilidad o, en algunos casos, el descenso en la incidencia en esta clase de enfermedades registrado el año previo.

Una bajada que el informe atribuye probablemente a las “limitaciones de movilidad y sociales” establecidas a lo largo de 2020, y que tuvieron el efecto indirecto de suponer un cierto freno a una tendencia creciente en los diagnósticos de gran parte de estas infecciones a lo largo de los años anteriores.

En los datos recogidos en el informe de Salud Pública, destaca el importante crecimiento de alguna de estas infecciones entre 2015 y 2021, como es el caso de la chlamydia, la ITS con mayor incidencia entre las recogidas, y cuyo número de casos casi se ha cuadruplicado, al pasar de los 178 en el primero de los años de ese período a los 667 del año pasado.

En el caso de la gonococia, la incidencia se triplica (de 74 casos en 2015 a 205 en 2021), y en el de la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, se dobla (de 42 casos a 2015 a 90 en 2021), volviendo, en este último caso, a los niveles máximos alcanzados en 2018, desde los cuales había iniciado un descenso progresivo.

Aunque menor en números absolutos, resulta muy destacable también el crecimiento del linfogranuloma venéreo, del que ya advirtió el ISPLN a finales del verano pasado, y que ha pasado de no tener ningún caso diagnosticado en 2015 a alcanzar los 20 en 2021.

De todas las ITS, la única que a lo largo de los últimos siete años mantiene cierta estabilidad es el VIH, si bien los casos en 2021 han aumentado un 16% con respecto a los del año pasado, al pasar de 30 a 35.

El incremento entre 2020 y 2021 es general en todas las ITS: en la gonococia, de un 73% (pasa de 118 casos a 205); en la sífilis, de un 83% (de 118 casos pasa a 205); en la chlamydia, de un 35% (de 494 casos sube a 667); y en el linfogranuloma venéreo, del 150% (se incrementa de 8 casos a 20).

Como se ha comentado, el año 2020 supuso un punto de ruptura en la tendencia creciente de estas infecciones, cuya incidencia bajó con respecto al 2019 (en los casos del VIH, gonococia o sífilis) o experimentó un crecimiento limitado (chlamydia).

Según concluye el informe, estos datos reflejan solo una parte del problema real, ya que muchas de estas infecciones cursan de forma asintomática, aunque son igualmente transmisibles.

Ante esta situación, el ISPLN recuerda los consejos difundidos en campañas recientes, dirigidas tanto a la población general como específicamente a los sectores más jóvenes (en coordinación, en este último caso, con el Instituto Navarro de la Juventud), y que inciden en la importancia de la prevención y en el diagnóstico temprano con el fin de evitar complicaciones.

De este modo, se insiste en la importancia de la utilización adecuada del preservativo como método eficaz para la prevención de las ITS, además de para evitar embarazos no planificados. Se recuerda que la planificación compartida de la anticoncepción y la prevención de ITS es una forma de buen trato, y que, en este sentido, el preservativo posibilita relaciones libres, igualitarias y seguras.

El preservativo masculino, femenino o las barreras de látex pueden usarse tanto en el coito vaginal como en el anal u oral. Salud Pública recuerda también que hay prácticas sexuales deseadas que no conllevan riesgo (besos, caricias, masturbación mutua…).

Las ITS están causadas mayoritariamente por bacterias y virus que se alojan en los genitales, la boca o el ano. La mayoría se diagnostican y tratan de manera sencilla. Es importante hacerlo lo antes posible para evitar complicaciones.

Así, si se han mantenido prácticas de riesgo y se sospecha que se puede tener una ITS, se recomienda contactar tempranamente con el centro de salud, con alguno de los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSyR), o con la Asociación Sare y Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra.