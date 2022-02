“Hace 40 años se limpiaba el Ebro y no se desbordaba y ahora sí”

Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha puesto este martes voz a la reivindicación de la limpieza del río Ebro, compartida con sus homólogos de las 17 localidades de la Ribera, que se han trasladado a Burlada para participar junto a representantes locales de un centenar de municipios afectados por las riadas de diciembre. El alcalde de Tudela (Navarra Suma), ha puesto este martes voz a la reivindicación de la, compartida con sus homólogos de las 17 localidades de la Ribera, que se han trasladado a Burlada para participar junto a representantes locales de un centenar de municipios

“Lo que queremos es que se pasen de palabras a hechos. No es normal que con 2.500 o 3.00 metros cúbicos por segundo el Ebro no se desbordaba antes y ahora sí. Tenemos un problema. Hace 40 años el Ebro se limpiaba y ahora ni. Queremos que el Gobierno de Navarra trabaje que presione a la CHE y al Gobierno de España en ese sentido”, ha señalado a la entrada de la sesión en la Casa de Cultura de Burlada.

María Dolores Pascual, ha aclarado que los dragados y limpieza de ríos son medidas de carácter excepcional y constató que la competencia de ejecutarlos en zonas urbanas recae en las instituciones con facultades de ordenación del territorio, en este caso, Gobierno foral y ayuntamientos. En este punto, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) , ha aclarado que los dragados y limpieza de ríos son medidas de carácter excepcional y constató que la competencia de ejecutarlos en zonas urbanas recae en las instituciones con facultades de ordenación del territorio, en este caso, Gobierno foral y ayuntamientos.

CEDIDA

Alejandro Toquero ha entendido que no es así, que la competencia es de la propia CHE como titular del cauce fluvial.

El alcalde de Tudela ha señalado asimismo que los alcaldes y vecinos de la Ribera necesitan “respuestas para tener un orden cronológico de arreglo de motas y que llegue cuanto antes las ayudas a los afectados”, ha agregado.

En una crítica velada ha acusado la ausencia en el encuentro de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, cuando la reunión “fue convocada hace dos meses desde Tudela”. “Esta reunión -dijo- llega muy tarde. La solicitamos desde Tudela hace dos meses. Nos hemos comparado con nuestros vecinos de Aragón, que hace un mes se reunieron con su presidente y la CHE. Ya están recibiendo las ayudas, cosa que nosotros no podemos decir”.

Bernardo Ciriza e Itziar Gómez, ha abundado en la idea de la prevención y autoprotección como estrategia de colaboración entre instituciones ante nuevas crecidas que da por hecho. El vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez , que ha estado acompañado de los consejeros, ha abundado en la idea de la prevención y autoprotección como estrategia de colaboración entre instituciones ante nuevas crecidas que da por hecho.

Críticas de UAGN

Félix Bariáin, ha lamentado que en la reunión que mantienen el Gobierno de Navarra y los alcaldes de los municipios afectados por la riadas y la Confederación Hidrográfica del Ebro no estén los agricultores y ganaderos "que son los que ponen las tierras para que no se inunden los núcleos urbanos". El presidente de UAGN , ha lamentado que en la reunión que mantienen el Gobierno de Navarra y los alcaldes de los municipios afectados por la riadas y la Confederación Hidrográfica del Ebro no estén los agricultores y ganaderos "que son los que ponen las tierras para que no se inunden los núcleos urbanos".

Así se ha referido Bariáin ante los medios de comunicación sobre el encuentro que tiene lugar este martes en Burlada. "Esperamos que salvaguarden sus nucleos urbanos, que la CHE de alguna migaja a los alcaldes, pero esta reunión nace coja porque no están ni los agricultores ni los ganaderos", ha apuntado.

"Tenemos que hablar de en qué condiciones dejamos estas tierras. A día de hoy Navarra no tiene las convocatorias de ayudas publicadas, vamos para tres meses en los que los agricultores no pueden solicitar ayudas y eso lo tienen que cubrir con fondos propios y esto no puede ser así", ha explicado.

"No tengo nada en contra de que el Gobierno se reúna con los alcaldes, pero en esa reunión teníamos que haber estado las organizaciones agrarias y los agricultores y ganaderos. Va a volver a pasar, habrá inundaciones, se van a poner medidas que son de cara a la galería", ha lamentado.

En cuanto a la convocatoria de ayudas del Gobierno ha afirmado que "son un corta y pega de las de hace dos años, solo cambia la fecha. En todos los pueblos que hemos pisado, la gente mayor nos ha dicho que eran históricas y el Gobierno ha calculado menos hectáreas.