Sustraen 4.500 euros en Navarra a través de una estafa informática utilizando el nombre de Microsoft

intentos de estafa informática en la Comunidad foral utilizando el nombre de Microsoft y, de hecho, el pasado 17 recibió una denuncia en su Oficina de Atención al Ciudadano de Pamplona en la que la víctima relataba que le habían sustraído 4.500 euros de la cuenta bancaria. La Guardia Civil de Navarra ha alertado de nuevosen la Comunidad foraly, de hecho, el pasado 17 recibió una denuncia en su Oficina de Atención al Ciudadano de Pamplona en la que la víctima relataba que le habían sustraídode la cuenta bancaria.

Las estafas son similares a las detectadas desde febrero de 2019 y se repiten cada cierto tiempo con un mismo patrón. Concretamente, consiste en la recepción de una llamada en la que los estafadores se hacen pasar por personal de algún departamento de la empresa de productos electrónicos Microsoft, comunicando que el equipo informático de la persona que recibe la llamada se encuentra en mal estado, con virus y hackeos, por lo que debe realizar una serie de pasos para eliminar el supuesto problema, entre los que se pide una serie de datos de carácter personal, claves y fotografías.

Posteriormente se utilizan estos datos para realizarle una serie de cargos no autorizados en su cuenta bancaria, según ha informado la Guardia Civil.

Además de la denuncia recibida por la sustracción de 4.500 euros, la Guardia Civil tiene conocimiento de intentos fallidos para cometer esta misma estafa.

En estas situaciones, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que, si no están seguros de quién es el interlocutor, no faciliten ningún tipo de información personal. También aconseja no tomar decisiones precipitadas y hacer esa misma consulta a la empresa por la que se hacen pasar quienes han efectuado la llamada. En caso de duda, se recomienda poner una excusa y llamar lo antes posible al teléfono de atención al ciudadano de la Guardia Civil, 062.