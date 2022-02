Más de 150 estudiantes de la Universidad de Navarra desarrollan ideas sostenibles en un hackaton

Más de 150 estudiantes participaron en el Dream Big, un Hackaton de Sostenibilidad e Innovación organizado por la , un Hackaton de Sostenibilidad e Innovación organizado por la Universidad de Navarra e imagin para incentivar la creación de ideas de emprendimiento sobre alimentación y movilidad.

En la sesión, impulsada por Innovation Factory, Centro de Innovación y Emprendimiento del centro académico, y por el Innovation Club, formado por alumnos emprendedores de todas las facultades, los universitarios compitieron por equipos para presentar sus ideas.

El grupo 3BET, formado por Daniela Roqueñi, Andrea Giammattei y Clarissa González, alumnas de 5° de Arquitectura, obtuvo el primer puesto con Move It,, un proyecto para incrementar el número de usuarios que acceden al campus de la Universidad a pie a través de un sistema digital de recompensas. “Queríamos transmitir que caminar un poco más merece la pena. No solo por las ventajas que ofrece a los usuarios Move It, sino porque se genera un efecto positivo en nuestro propio ecosistema: el campus de la Universidad”, explica Daniela.

Las ganadoras de 3BET participarán en la final nacional del imaginePlanet Challenge que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona. Los vencedores de esta última fase, a su vez, competirán para viajar al Silicon Valley de San Francisco durante 10 días, donde disfrutarán de un programa de incubación con formación personalizada por universidades como Stanford o Berkeley, y visitas a empresas como Netflix, Google, HQ, Instagram, Twitter o IDEO, entre otras.

Cedida

JÓVENES QUE INSPIREN A LA SOCIEDAD

Durante la jornada, los estudiantes desarrollaron diferentes soluciones, entre las que destacaron vendings de comida saludable, snacks saludables para niños, venta a granel, carsharing entre estudiantes o proyectos relacionados con vehículos eléctricos, entre muchos otros.

El objetivo del Dream Big consiste en poner a prueba a los alumnos para que sean capaces de resolver cualquier tipo de problema en tiempo récord. En esta edición se trataba de desarrollar proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente que ayuden a las empresas a cuidar el ecosistema y permitan que estos jóvenes inspiren a la sociedad desde un espacio único para crear y desarrollar sus propias ideas emprendedoras. Los retos propuestos fueron desarrollados por el equipo de Innovation Factory y The Real Green Food, nueva imagen corporativa de Grupo Riverebro, que además patrocinó la jornada.

Los alumnos, distribuidos en equipos de tres y cuatro personas, pusieron en marcha los proyectos a través de la metodología Lombard. Un proceso de innovación utilizado en Silicon Valley que destaca cuatro fases clave para la identificación y resolución de cualquier problema: inspiración, para analizar y entender el problema que se plantea; ideación, donde comienza el desarrollo y evaluación de diferentes alternativas e ideas; prototipado, para hacer tangible y refinar la propuesta; y comunicación, para explicar el proyecto a través de una estrategia que permite medir el impacto y viabilidad del proyecto.

El jurado estuvo formado por Carlos Naya, director de la Escuela de Arquitectura en la Universidad; Cristina Muñoz, directora de planificación y gestión del Campus; Ricardo Pérez, Director de Desarrollo en Innovation Factory; María Sáenz de Galdeano, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN); y Andrea Alonso, product manager del imaginPlanet. Y fue dinamizado por el emprendedor Xavier Verdaguer. Junto a ellos, un equipo de más de 15 personas formado por estudiantes, investigadores y personal administrativo y de servicios en la Universidad, asesoró a los equipos.

El imaginPlanet Challenge se articula a través de imaginPlanet, el programa de imagin que desarrolla productos, servicios, contenidos, acuerdos e iniciativas basadas en la sostenibilidad para generar un impacto positivo en el planeta y en el conjunto de la sociedad. A través de imaginPlanet se activan proyectos de apoyo a causas sociales y medioambientales propias o impulsadas por personas u organizaciones a quienes imagin presta su apoyo.