Sergio Sayas: “No voy a dejar el escaño, porque creo que tengo toda la razón”

¿Cree que es posible que en este proceso el comité de Disciplina cambie la sanción propuesta?

La decisión no está motivada, está injustificada y lo pondremos de manifiesto en las alegaciones. Queda mucho camino todavía.

Si el comité de Disciplina no le da la razón ¿acudirá a la justicia?

No, espero que antes se solucione en el ámbito interno.

Si la sanción acaba siendo firme y se le suspende de militancia en UPN, ¿seguirá en el escaño?

Vamos a dar los pasos en cada momento, pero como digo, no he incumplido ni una sola línea de los estatutos. Me presenté en una candidatura en la que no he cambiado. Hay muchos diputados que no tienen carné y no es lo mismo grupo parlamentario que partido político.

Es decir, no va a dejar el escaño.

Eso lo he dicho muchas veces, porque creo que tengo toda la razón.

Si acaba expulsado del partido y sigue en su escaño, su caso entonces sí es el de un tránsfuga.

No me he ido de mi grupo parlamentario. Sería lo mismo que que haya un diputado que no tenga carné de partido.

Pero está ahí por ser de UPN.

Soy diputado por la parte de UPN en la coalición de Navarra Suma y, como le digo, queda mucho partido por jugar. Ahora mi única aspiración es seguir siendo parte de UPN, porque considero que no hay ninguna razón que justifique la expulsión, solo el deseo de la dirección de expulsarnos.

¿Descarta estar en otro partido en el futuro, PP o Vox?

Que no, que no, que yo aspiro a estar en UPN, en el que me afilié con 18 años. El pronunciamiento del comité de Disciplina es provisional, puedo alegar. Esto es un proceso. ¿Por qué no vamos a una asamblea del partido y preguntamos a los afiliados? Creo que la dirección ha convocado a los únicos órganos que controla. Y es significativo que el acuerdo (con el PSOE) lo sigamos sin conocer. Es una falta de transparencia.