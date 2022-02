Gómez cree que el sector agrario necesita "respaldo económico" para realizar la transición ecológica

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez , ha afirmado que el sector agrario "necesita profesionalizarse y tener un respaldo económico importante para realizar, igual que el resto de la sociedad, un proceso de transición ecológica, verde, bajo el paraguas de la sostenibilidad ambiental, social y económica".

Itziar Gómez ha destacado, en respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, "el papel esencial del sector en la transformación de la sostenibilidad" y ha defendido que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) deben ir dirigidas a aquellos sobre los que recae "la transformación del sector". "Es la cuestión fundamental que hemos defendido siempre, porque estamos convencidos de que en estos momentos es un sector que necesita profesionalizarse, tener un respaldo económico importante para realizar, igual que el resto de la sociedad, un proceso de transición ecológica", ha indicado.

La consejera ha afirmado que ha mantenido con el Ministerio "desacuerdos muy claros" en relación con el modelo de pagos de la PAC, que ha considerado como "una oportunidad perdida", pero ha valorado que, finalmente, "hemos conseguido en parte que se pase de 'un café para todos' a un pago redistributivo para discriminar positivamente al modelo familiar agrario profesional".

El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha cuestionado la estrategia europea 'De la granja a la mesa' considerando que va a suponer un descenso de las exportaciones y un aumento de las importaciones. "Con la crisis energética, perder soberanía alimentaria es brutal porque dependeremos de otros países, que además producen sin nuestra garantías sanitarias, medioambientales ni sociales y va a generar un problema porque a los países del tercer mundo les vamos a quitar su modo de alimentación, porque nosotros lo vamos a poder pagar y vamos a privarles de su alimentación propia", ha dicho. En opinión de Bujanda, "no se puede hacer una defensa de la soberanía alimentaria" y a la vez estar alineado con la estrategia 'De la granja a la mesa'.

La consejera, en cambio, ha respaldo "completamente la estrategia 'De la granja a la mesa'". "No es que sea una exigencia social, sino que además es una condición para que exista el presupuesto PAC", ha afirmado.

La parlamentaria del PSN Virgina Magdaleno ha explicado que se queda "preocupada" por el posicionamiento de Navarra Suma. "Ha hecho una exposición totalmente contradictoria. Hay que apoyar la Política Agraria Común y si está en contra de la estrategia, dígalo claramente, y si está en contra, todos debemos estar preocupados, y el primero, su partido", ha afirmado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha asegurado, al igual que ha señalado la consejera, que la PAC del periodo 2021-2027 es "una oportunidad perdida" aunque ha valorado de forma "positiva" la posición que ha mantenido el Gobierno de Navarra, lo que a su juicio ha permitido introducir algunas mejoras. "El ministro Planas mantuvo una posición alineada con la del Gobierno de Navarras hasta mitad de 2020, cuando dio un giro a su posición", ha señalado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha apuntado que el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, del que forma parte EH Bildu, ya se ha mostrado en contra de la PAC, señalando que sus reivindicaciones eran "justicia en el reparto, definición clara de las prácticas medioambientales, y condicionalidad social y laboral de los fondos". "Hay un envoltorio bonito en torno a la PAC pero no va a permitir alcanzar los objetivos medioambientales", ha sostenido.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha cuestionado que "Navarra Suma hable de soberanía alimentaria cuando es parte de los firmantes de los acuerdos de libre comercio". "Las organizaciones agrícolas y ecologistas nos han dicho que la PAC se ha ido vaciando de exigencias sociales y medioambientales y Unidas Podemos votó en contra de la PAC en el Parlamento Europeo. La PAC solo tiene un bonito envoltorio verde y no va a servir para alcanzar los objetivos medioambientales", ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "ésta es la PAC que tenemos, la PAC que no queríamos ni esperábamos, apostábamos por una PAC mucho más cercana a las necesidades del pequeño agricultor, orientada hacia la productividad de la tierra y no simplemente a su tenencia o acaparación". "También apostábamos por una soberanía alimentaria, fundamental para generar empleo y unas condiciones de vida más saludables y esto no ha sido así", ha lamentado.