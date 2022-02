Chivite afirma que el acuerdo con UPN solo afectaba a competencias estatales

afectaba solo a competencias estatales. La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN María Chivite , ha afirmado este miércoles que no es la persona competente para informar del acuerdo al que se llegó con UPN para que apoyase la reforma laboral, porque no estuvo en esa negociación y además el contenido del pacto

Aunque el Gobierno español llegó a un acuerdo con UPN para votar a favor de la reforma laboral en el Congreso, los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, desoyeron el mandato de la dirección del partido y votaron en contra del decreto.

es conocedora del contenido de ese acuerdo, al igual que sus socios de gobierno en Navarra, por lo que no entiende las "desconfianzas" mostradas por algunas formaciones políticas. Al término de un acto celebrado en la Universidad Pública de Navarra, Chivite ha señalado a los medios de comunicación queal igual que sus socios de gobierno en Navarra, por lo que no entiende las "desconfianzas" mostradas por algunas formaciones políticas.

La presidenta, quien ha declarado que se están haciendo afirmaciones sobre este tema "que están absolutamente fuera de lugar", ha resaltado que, aunque estuvo informada de la marcha de las negociaciones, no participó en las mismas, y por tanto no le corresponde informar sobre este asunto ni como presidenta del Gobierno de Navarra ni como secretaria general del PSN.

"Yo todos los acuerdos que como presidenta he llegado los he hecho públicos y los habéis conocido los medios de comunicación, porque era una competencia mía, pero efectivamente lo que no era competencia mía no tengo por qué comentarlo y respeto además que quienes han llegado a esos acuerdos son los que, si quieren hacerlo, lo comenten", ha subrayado.

Tras resaltar en que lo negociado "son competencias que nada tienen que ver con el Gobierno de Navarra", la presidenta ha insistido en que "el contenido del acuerdo lo tendrán que contar las personas que han llegado a ese acuerdo".

"No entiendo cuál es la polémica" que "algunos interesadamente están creando", ha dicho Chivite, quien ha aseverado que está "absolutamente tranquila".

Al ser preguntada sobre el estado en el que quedan las relaciones con UPN, partido integrado en la coalición Navarra Suma junto al PP y Ciudadanos, ha recordado que dijo "desde el minuto uno de la legislatura que el diálogo iba a ser el instrumento que el Gobierno de Navarra iba a utilizar" y de hecho se ha llegado a acuerdos con todas las formaciones políticas. "Y así lo voy a seguir haciendo", ha indicado.