Los sanitarios navarros del futuro, a examen

Este sábado se realizó el examen para acceder a la formación sanitaria especializada. Según el Ministerio de Sanidad, en Navarra estaban inscritos 594 aspirantes, de los que 215 eran para MIR, 215 eran para Enfermería y 106 de Psicología, entre otros. Dentro del total nacional, en Navarra se han ofertado 194: 146 corresponden al Servicio Navarro de Salud y 48 a la Clínica Universidad de Navarra. De ellas, 151 son para Médico Interno Residente (MIR).

MESES DE PREPARACIÓN

Los aspirantes debían realizar un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva. “Empezamos a estudiar en junio de 2021. Los dos vamos por medicina”, contaban Aintzane Oyarzabal y Mario Villarreal, de 24 años. “A mí me gustaría entrar en neurocirugía o cardiología”, apuntó Aintzane, mientras que él prefiere medicina interna.

“Llevo 5 meses de preparación en el curso intensivo. Estas últimas semanas nos hemos dedicado a repasar los temas importantes que puedan caer. Hasta el día antes del examen estaba bien, pero al despertarme ya se notaba la tensión porque mis amigos y familiares me mandaban mensajes de ánimo”, comentaba Carlota Urra, de 22 años. “Empezamos a estudiar a finales de junio y han sido unos meses intensos pero también interesantes. Estamos contentos por cómo hemos trabajado: hemos aprendido mucho, no solo sobre medicina, sino también a valorar el tiempo que tenemos para disfrutar de otras cosas. Estamos bastante tranquilos, vamos a dejárnoslo todo en el examen”, declararon Xavi Navarro Font e Ignacio Gómez Paloma, ambos de 24 años. “A mí me gustaría todo lo que tenga que ver con estar con el paciente”, reconoció Gómez. Navarro explicó que el futuro depende mucho del resultado.

J.A. GOÑI

TRANQUILOS Y NERVIOSOS

“Yo estoy bastante nervioso y con ganas de hacerlo cuanto antes. Han sido unos meses de mucha incertidumbre, principalmente por la pandemia. No tengo claro en qué me gustaría entrar porque va a depender 100% de los resultados”, reconocía Nicolás Escrivá Balaguer, estudiante de Madrid de 25 años. “Estamos tranquilas para que el examen salga lo mejor posible. Llevamos en un curso intensivo desde junio, pero habíamos estado preparándonos desde antes: 17 meses en total”, exponían Lourdes García Muñoz y Sonia de las Heras Losada, estudiantes de Madrid de 24 años.

“Creemos que la organización de los exámenes ha sido mala. Que un año después de la última edición pasen estas cosas deja mucho que desear. Si alguien daba positivo estos días no tenía ninguna posibilidad de hacer el examen, así que muy poca gente se ha hecho tests últimamente”, explicaban Lourdes y Sonia.

“No sabíamos si se iba a hacer o si se iba a posponer. El Ministerio de Sanidad, y la ministra en concreto, tampoco han ayudado porque han ignorado todas las peticiones de las plataformas de estudiantes y de médicos”, apuntó Nicolás Escrivá.