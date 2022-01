Cambiar de bañera a ducha para lograr un hogar más cómodo y seguro

La casa es el espacio más personal y confortable en que podemos pensar y el tiempo que pasamos en ella se traduce en un mayor sentido de bienestar. De ahí que la forma en que diseñamos y damos forma a cada uno de los lugares que la integran sea crucial para alcanzar dicho objetivo.

La situación que ha desatado la pandemia y la importancia de mantenernos en nuestras casas ha hecho que el baño también sea un espacio a tener en cuenta para lograr una ducha más cómoda y segura. Y si tenemos en cuenta que las caídas por resbalamiento en la bañera son uno de los accidentes domésticos más habituales. Las estadísticas reflejan que un 66% de los accidentes que sufren las personas mayores en su hogar ocurre en el cuarto de baño. Por esta razón, el cambio de bañera a plato de ducha es una de las reformas más habituales.

DuchaYa trabajan desde hace más de 40 años en este sector. La experiencia acumulada les ha permitido desarrollar y perfeccionar un sistema con el que sustituyen una bañera por una ducha en un tiempo de entre seis y ocho horas. Y sin incómodas obras. Desde su puesta en marcha, han ejecutado más de 25.000 reformas, posicionándose líderes en País Vasco, Navarra, La Rioja y sur de Francia. Entrabajan desde hace más de 40 años en este sector. Laacumulada les ha permitido desarrollar y perfeccionar un sistema con el que sustituyen una bañera por una ducha en un tiempo de. Y sin incómodas obras. Desde su puesta en marcha, han ejecutado más de 25.000 reformas, posicionándose líderes en País Vasco, Navarra, La Rioja y sur de Francia.

ANTIDESLIZANTE MÁXIMO

platos extraplanos con los que garantizan el mejor resultado. Para ello emplean materiales como la resina o el mármol técnico, altamente resistente y duradero que aporta elegancia a cualquier cuarto de baño. Además, todos los platos incorporan un tratamiento antideslizante exclusivo clase 3 superior, la máxima calificación antideslizante del mercado. De esa forma, evitan resbalones y caídas inesperadas. A la hora de colocarlo, el cliente puede elegir entre la opción que mejor se adapte: en superficie, totalmente a ras de suelo o con canaleta. Lo mismo ocurre con las mamparas, donde existen modelos sin apenas perfilería o de ayuda técnica, una elección perfecta para personas con movilidad reducida que precisan de asistencia desde el exterior de la ducha. Además para garantizar la calidad de sus servicios, DuchaYa es la única firma que ofrece una garantía de cinco años frente a la aparición de humedades entre el plato de ducha y las paredes. Conscientes de la importancia que tiene elegir un plato de ducha, fabrican sus propioscon los que garantizan el mejor resultado. Para ello emplean materiales como la resina o el mármol técnico, altamente resistente y duradero que aporta elegancia a cualquier cuarto de baño. Además, todos los platos incorporan undel mercado. De esa forma, evitan resbalones y caídas inesperadas. A la hora de colocarlo, el cliente puede elegir entre la opción que mejor se adapte: en superficie, totalmente a ras de suelo o con canaleta. Lo mismo ocurre con las, donde existen modelos sin apenas perfilería o de ayuda técnica, una elección perfecta para personas con movilidad reducida que precisan de asistencia desde el exterior de la ducha. Además para garantizar la calidad de sus servicios,es la única firma que ofrece unafrente a la aparición de humedades entre el plato de ducha y las paredes.

todo tipo de sujeciones que dotan al cuarto de baño de mayor seguridad: asientos especiales, barras de sujeción para el interior de la ducha o barras abatibles para el inodoro, entre otros complementos. Cada proyecto responde a una solución única y diferente y para que así sea, en Un técnico se desplaza hasta el domicilio para tomar medidas y fotografías, analizar posibles soluciones y entregar un presupuesto cerrado. Todo ello de manera gratuita y sin ningún compromiso. En sus trabajos priman la accesibilidad, la estética y la seguridad. Por ello disponen de: asientos especiales, barras de sujeción para el interior de la ducha o barras abatibles para el inodoro, entre otros complementos. Cada proyecto responde a una solución única y diferente y para que así sea, en DuchaYa dan un servicio personalizado a domicilio.para tomar medidas y fotografías, analizar posibles soluciones y entregar un. Todo ello de manera gratuita y sin ningún compromiso.

SIN PAGO POR ADELANTADO

La combinación de trabajo profesional y soluciones imaginativas no supone un gasto excesivo para el bolsillo de los clientes y ofrece una garantía a largo plazo. “No somos los más baratos pero sí los mejores”, subrayan. Eso sí, se paga siempre una vez terminado el trabajo. “Tal y como está hoy en día el mercado, no hay mayor garantía que la de pagar una vez el trabajo haya finalizado y el cliente esté satisfecho con el resultado. Por eso, no pedimos un solo euro por adelantado”, recalcan. Además, cuentan con facilidades de pago sin intereses a un año y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones existentes en cada territorio.

Las personas interesadas pueden visitar las exposiciones de Bilbao, Barakaldo, San Sebastián, Vitoria y Pamplona . Allí tienen la posibilidad de ver y tocar los materiales que emplean e informarse sobre la mejor solución para su baño. La exposición muestra, además, una amplia gama de duchas, mamparas, lavabos, inodoros, muebles, griferías, accesorios y ayudas técnicas.

