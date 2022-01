La trágica historia de la mujer que puso el nombre de Navarra a un pequeño paraíso en Florida

Arenas blancas, aguas esmeralda y un cielo azul la mayor parte del año: algunos llamarían a un lugar así el paraíso en la tierra, pero a Noelle, una enfermera francesa emigrada a Estados Unidos para vivir su amor con un oficial del ejército de Estados Unidos, le pareció que un rincón con estas virtudes, bañado por el Golfo de México y alejado 40 kilómetros de Pensacola, merecía ser conocido como Navarre (Navarra, en inglés). La vida posterior de Noelle y, sobre todo, su final estuvieron marcados por la fatalidad, pero eso no impidió que esa Navarra del otro lado del charco creciera hasta convertirse en lo que es hoy, un siglo después: un destino turístico de primer orden dentro del estado de Florida, con el pedigrí de haber sido escenario del rodaje de la película Tiburón 2 y también refugio predilecto para la afamada novelista Anne Rice, la cual escribió al menos uno de los libros de la saga Crónicas Vampíricas ('Blackwood Farms') desde su mansión en aquellas costas.

El bautismo de lo que se conoce como Navarre en Florida está íntimamente ligado a la vida de Noelle y su marido, el Coronel Guy Herbert Wyman. Este había conocido el lugar en el año 1905, cuando recibió el encargo del ejército de los Estados Unidos de hacer un reconocimiento de la zona entre Fort Barrancas y Destin. Para esa tarea le acompañó su padre, Peter Wyman. Según un artículo escrito por Cindy Sarver para la Santa Rosa Geneaological Society, "el mayor de los Wyman quedó arrebatado por las aguas prístinas y los bosques de pinos, al oeste de Destin, y decidió establecerse allí. En aquella época, el área estaba aislada y poblada por unas pocas familias".

En 1915, mientras Guy Wyman, sargento en aquella época, estaba destinado en las islas Filipinas, unos ladrones asaltaron la casa de sus padres y ambos fueron asesinados. El sheriff Harvell llevó a cabo una investigación y arrestó a cinco hombres, de los que tres, que eran hermanos, fueron condenados a la horca. Sin embargo, sus sentencias fueron más tarde conmutadas y finalmente liberados.

Cuando Guy Wyman regresó a Estados Unidos, permaneció una noche en la casa de sus padres y después la quemó hasta los cimientos. A continuación, marchó a la guerra en Europa, a la Gran Guerra, en la que ascendió hasta el rango de teniente segundo para, finalmente, retirarse del servicio como coronel. Y allí conoció a Noelle, de la que se enamoró. En aquella época, las políticas de inmigración le impedían a Wyman traer a su amada como su prometida e incluso como su esposa, pero podía introducirla en el país en calidad de hija legítima. Así, Wyman adoptó a Noelle y la llevó a Estados Unidos. Años después, en 1925, volvió a explorar las costas de Florida y compró una considerable porción de tierra; Noelle, que ya entonces era su esposa, llamó a aquellas posesiones Navarre.

TRÁGICO FINAL

El matrimonio se estableció en ese paraíso natural, que parecía estar no obstante maldito para la familia Wyman. Al poco, el coronel y la enfermera se divorciaron, y el hombre rehízo su vida al lado de otra mujer. Así, en 1930, Noelle amenazó la vida de la segunda esposa de Guy Wyman y este le conminó a que se alejara de su mujer y de sus propiedades. "Ignorando el aviso, ella se acercó a la casa y recibió un disparo de Wyman", cuenta el artículo de Cindy Sarver. Noelle murió, pero el coronel no fue condenado: el sheriff Henry Clay Mitchell, encargado del caso, consideró el disparo como "homicidio justificado" ya que, previamente, él había alertado a su exesposa de que no se acercara a la casa.

El incidente convenció a Wyman de que no podía seguir viviendo en Navarre. Además, durante la década de los 30, Estados Unidos padeció la Gran Depresión y el coronel, arruinado e incapaz de pagar los impuestos generados por sus tierras, se vio obligado a venderlas y donarlas al condado de Santa Rosa. Wyman se trasladó a Valparaíso para trabajar como ingeniero en la planificación de las pistas en la base aérea de Eglin Field y, en el último tramo de su vida, se convirtió en jefe de policía de la ciudad. Permaneció en el cargo hasta su muerte en 1953. La única hija del matrimonio formado por Guy y su segunda mujer, a la que llamaron Patricia Wyman Michetti, falleció en 2020 a la edad de 85 años.

Navarre: turismo y naturaleza... y huracanes

La zona en la que hoy se ubica Navarre fue cartografiada por primera vez en 1693 por los exploradores españoles Carlos de Sigüenza y Góngora y Andrés de Pez y Malzárraga. El lugar se conoció entonces, al menos en los mapas, como El Robledal. Durante centurias permaneció deshabitado, hasta que en 1874 se fundó allí un pequeño asentamiento denominado Eagan. Alrededor de 40 familias se establecieron allí, pero pronto dejó de haber constancia de que siguieran en el lugar.

Tras la venta de las posesiones de Guy Wyman al condado de Santa Rosa, el área se explotó para la agricultura y la industria maderera, y la electricidad no llegó hasta 1944. Pero el atractivo turístico y natural de la zona, ayudado por el efecto propagandístico de haber acogido el rodaje de la mayoría de las escenas de la película Titurón 2, dotaron de empuje a Navarre en la segunda mitad del siglo XX y le convirtieron en una de las comunidades con mayor tasa de crecimiento. Esta expansión se llevó a cabo manteniendo un delicado equilibrio con la conservación de sus riquezas ecológicas, de manera que en 2008 se pudo establecer allí el Centro de Ciencia Marina Navarre Beach y, en 2016, el Centro de Conservación de la Tortuga Marina Navarre Beach. No obstante, los devastadores efectos de los huracanes Iván (2004) y Dennis (2005) supusieron un freno a la fiebre inversora en la zona.

Hoy, esta pintoresca Navarra de Florida, tan diferente a la nuestra, ha recuperado por completo su aura de rincón paradisíaco, sobre todo tras el lanzamiento en 2010 de una campaña que la promocionaba como “el secreto mejor guardado de Florida”, y pocos son los que recuerdan la trágica historia de la mujer que le dio nombre, tal y como ha podido comprobar recientemente una familia navarra que, durante sus vacaciones, visitó aquellos parajes. Gracias a su curiosidad ha sido posible este reportaje.