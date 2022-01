Podemos tantea a independientes y colectivos para una confluencia electoral junto con IUN y Batzarre

conversaciones con personas independientes y diversos colectivos para acordar una confluencia también junto a IUN y La coordinadora autonómica de Podemos Navarra Begoña Alfaro , ha explicado que en las últimas semanas se están manteniendopara acordar una confluencia también junto a IUN y Batzarre con vistas a las elecciones forales.

Alfaro ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que Podemos, IUN y Batzarre "han demostrado" en sus últimas apariciones públicas que "la voluntad de las tres formaciones es unánime para un proceso de confluencia en una convocatoria electoral".

Junto a ello, ha explicado que "en las últimas semanas se están manteniendo contactos con la idea de enriquecer y ampliar ese espacio, que vaya más allá de las tres formaciones políticas, y se mantiene contacto con personas independientes y organizaciones de espacios independientes, al margen de formaciones políticas, para que participen en la conformación de este proyecto". "Esperamos que en un corto espacio de tiempo ya podamos hacer público con nombres y apellidos y detalle las personas que van a seguir este camino", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz encabece también en España una candidatura de confluencia más allá del espacio de Podemos, Begoña Alfaro ha afirmado que "es un elemento de empuje que se traslade al debate estatal la necesidad de que no solo las fuerzas políticas sino todas las personas a la izquierda del PSOE se aglutinen en un único espacio". "En Navarra, desde el primer momento, lo teníamos claro con independencia del camino estatal, pero es un elemento de empuje", ha señalado.

Por el momento, Begoña Alfaro ha afirmado que "estamos sondeando la voluntad de participación" de las personas independientes. "Cómo se integra eso será lo que decidamos entre todos. Por parte de las formaciones políticas no se ha puesto ninguna línea roja. La voluntad es que se integren al mismo nivel -que los partidos-, no vamos a hacer valer más a la persona que tenga un carné que a la que no lo tenga", ha asegurado.

Sobre la elaboración de listas electorales, ha esperado que "no tenga mucha complicación, pero este es el camino a seguir, tenemos que ir más allá de lo que se ha ido hasta ahora". "La voluntad de las tres formaciones ha quedado clarísima, los proyectos sólidos y que perduran son los que se trabajan bien, más allá de la complicaciones que puedan surgir", ha indicado.

Acerca de si ella misma será la cabeza de lista de esta candidatura en las elecciones forales, Begoña Alfaro ha indicado que ella estará "donde las personas que vamos a integrar ese espacio quieran que esté". "Decir que Begoña será cabeza de lista me parecería pretencioso, totalmente irreal, en el sentido de que no estamos en el momento de decidir. Estaré donde los compañeros quieran que esté", ha indicado.