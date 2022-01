Críticas de Navarra Suma y EH Bildu a la gestión de la sanidad en la cárcel de Pamplona

Así, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha celebrado la transferencia de la competencia, pero ha afirmado que debería ser para "mejorar la asistencia sanitaria" y ya criticado que desde que el Gobierno foral tiene la competencia "no ha implementado mejoras y no tiene plan definido para ver cómo lo va a hacer".

Por parte de EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha considerado que "con la asunción de competencias se deberían haber dado avances mucho más importantes" y ha afirmado que las medidas implementadas "siguen siendo claramente insuficientes".

Así lo han manifestado Ibarrola e Izurdiaga en una comparecencia parlamentaria del consejero Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, y de la consejera de Salud, Santos Induráin, para informar, a petición de EH Bildu, sobre los avances producidos en la asistencia sanitaria en el centro penitenciario de Pamplona tras la asunción de la competencia.

La consejera de Salud ha afirmado que "siempre hay campo de mejoras y estamos abiertos a críticas y aportaciones, los procesos de transferencias son complejos y la coordinación en un espacio especial como este siempre es exigente, pero creo que tanto la voluntad como la decisión por parte del Gobierno de Navarra de desarrollar en la práctica lo que supone esta nueva competencia es clara y evidente".

Santos Induráin ha afirmado que "es algo bastante asentado que la proximidad en la gestión y decisión siempre es algo recomendable, y esto es lo que ha sucedido con esta transferencia que nos permite un abordaje más integral, ordenado y continuado de la atención sanitaria a los en torno a 300 internos de este centro penitenciario en coordinación con la Administración de Justicia estatal".

La consejera ha asegurado que "esa coordinación y trabajo compartido ya existían pero ahora se puede intensificar e implementar de una manera más directa a través de la correspondiente dotación presupuestaria y plantilla de recursos humanos desde tres ámbitos de Osasunbidea: Atención Primaria, Subdireccion de Farmacia y red de Salud Mental". "De momento el Gobierno de Navarra, además ya de consignar para 2022 partidas presupuestarias propias, incrementa en dos profesionales la plantilla sanitaria de Atención Primaria y Farmacia del centro pasando de 10 a 12 con una incorporación sobre lo que existía en Atención Primaria (un TCAE) y Farmacia (un auxiliar) a lo que hay que sumar el refuerzo en la atención de Salud Mental que se presta ya de una manera más directa y con un equipo específico", ha explicado Induráin.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia ha pedido que "no tengan duda de que desde este departamento vamos a seguir impulsado el tratamiento penitenciario con objetivos de reinserción social y en coordinación con otros departamentos del Gobierno de Navarra y de la Administración del Estado".

Eduardo Santos ha recordado que el departamento creó el servicio de Ejecución Renal y Justicia Restaurativa y entre sus competencias está garantizar el acceso de personas privadas de libertad a servicios de sanidad, educación y bienestar social". "Lógicamente la creación del servicio ha venido de la mano de reuniones de coordinación técnica con personal de Salud e Instituciones Penitenciaras para ir avanzando en la perspectiva de políticas propias de protección de la salud de personas presas", ha explicado.

Por otro lado, sobre información que ha solicitado EH Bildu en relación con el fallecimiento de una mujer presa en la cárcel de Pamplona el pasado mes de noviembre, Eduardo Santos ha pedido "prudencia", puesto que el tema "está sometido a investigación judicial, de la que se determinarán las cuestiones relativas a la causa del fallecimiento".

La portavoz de EH Bildu, Arantza Izurdiaga, ha considerado que la intervención de los consejeros ha sido "decepcionante". "No han transcurrido muchos meses desde que se asumió la competencia en materia penitenciaria y compartimos las líneas estratégicas fijadas, que plantean un modelo integral de sanidad, pero con la asunción de competencias se deberían haber dado avances mucho más importantes". "Nos han relatado una serie de medidas que se han implementado pero que siguen siendo claramente insuficientes", ha dicho, para señalar, por ejemplo, que no se ha implantado la asistencia sanitaria médica presencial las 24 horas del día y además es algo que "no se ha previsto".

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha afirmado que los consejeros "poco nuevo han aportado". "Celebramos la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero es una herramienta que debe tener como objetivo mejorar la asistencia sanitaria, y me temo que en esto trabajaron entre poco y nada. No tenían nada preparado al asumir la competencia, la improvisación parece ser la única forma de la gestión sanitaria de este Gobierno. Poco han hecho por mejorar la atención sanitaria a presos de la cárcel de Pamplona", ha criticado.

Por parte del PSN, Virginia Magdaleno ha afirmado que "la situación de sanidad penitenciaria va a mejorar muchísimo con esta transferencia". "Hay que hacer una protección amplia y global en el ámbito de la salud penitenciaria y se va a prestar de la misma forma personalizada y con la misma calidad que al resto de la ciudadanía y esto va a ir en beneficio de la ciudadanía y de las personas reclusas", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, se ha mostrado "convencida de que el ejercicio de competencias no puede sino traer beneficios en general para nuestra ciudadanía" y ha resaltado "la importancia de esta transferencia para las personas presas, porque con ella se lleva al terreno de la acción el ideario de una visión política que pone por delante a las personas". Aranburu ha afirmado que "se han dado pasos pero sí que nos gustaría una mayor concreción de algunas de las medidas".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha subrayado que "no hay ninguna duda de que haber conseguido la competencia de sanidad penitenciaria es un auténtico logro". "Ahora estamos en una situación en la que el departamento de Salud, el departamento de Políticas Migratorias y Justicia, y la dirección de la cárcel tienen la responsabilidad de garantizar una atención sanitaria óptima a las personas reclusas de la cárcel de Pamplona", ha asegurado.