Una navarra recorre los 272 municipios de la Comunidad foral con su bebé de dos meses

A las seis de la mañana Raquel Domínguez Vegas, de 34 años, deja a su hijo en la guardería. Y sigue ruta con su coche eléctrico desde Iratxeta (Valdorba) hasta uno de los 272 municipios de su lista. En el coche lleva a su hija recién nacida, Lola. Con tan solo 5 meses ha recorrido todos los municipios de la Comunidad foral.

Raquel Domínguez trabaja en una empresa de energías renovables y estaba de baja maternal cuando se lo ocurrió aprovechar el tiempo que tenía con su hija antes de volver a trabajar para visitar la comunidad foral. Raquel comenta: “Siempre vamos a los municipios más conocidos, los más representativos de la comunidad, yo quería visitar todos”. Con el tiempo libre que tenía decidió emprender un viaje diferente cada día. Primero tuvo que hacer un pequeño entrenamiento para ver si podía hacer las rutas con su hija recién nacida. Una vez vio que viajar con Lola no tenía ningún inconveniente, se puso a recorrer los 272 municipios.

El día antes de viajar miraba el tiempo para decidir a qué municipios ir y la ruta que hacer. Se dirigía al lugar más alejado y visitaba los municipios más cercanos. Al día paseaba por cinco. Estos trayectos los hacía con su coche eléctrico. Y por la noche volvía a casa.

Lola solo tenía dos meses cuando empezó a visitar los municipios. Su madre le cambiaba los pañales que se traía de casa en la cuneta del bebe. Viajaba con el portabebés para pasear por los diferentes municipios con ella. Los viajes se centraban en disfrutar de un tiempo madre e hija. “Me han gustado todos los municipios, no tengo uno favorito”, comenta Raquel. Sin embargo, recuerda con cariño un atardecer que vivió en el municipio de Larraun, en el pueblo de Albiasu, con Lola a sus brazos.Lo que ella realmente valoraba era el tiempo que pasaba con su hija.

A Raquel no solo le gustaban los municipios que visitaba: “Me gustaba conducir por carreteras que nunca había conducido antes.” Ella estaba muy tranquila porque en 2012 hizo varias excursiones por Escocia. Raquel explica: “Trabajaba en los Highlands de Escocia y siempre visitaba esas zonas que tenían carreteras muy estrechas. Las rutas que he hecho por Navarra me recuerdan a esas rutas”.

Al principio Raquel compartía su viaje con su círculo más cercano. Pero su pareja, Javier Celay, le animó a compartirlo en redes sociales y así poder inspirar a otras personas a hacer las mismas rutas. Y emprender la misma aventura. En su Instagram empezó a recibir muchos mensajes de gente que le daba recomendaciones y le contaban que les parecía una idea innovadora y que ellos mismos querían probarlo en cuanto tuvieran tiempo.

Además de visitar los municipios Raquel solía comprar algo de cada sitio para traer a casa y poder compartir un pedacito de su viaje con su pareja y su otro hijo.

Volviendo con el cielo más oscuro Raquel llega a casa con Lola después de haber visitado cinco nuevos municipios. Trae una txistorra que ha comprado para compartir con su familia. Saca el mapa y tacha los municipios que ha visitado ese día.