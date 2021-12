Y el regalo llegó por Bizum

la tecnología cambiará el mundo. Y, sin preámbulo de duda, así será. Inteligencia artificial, impresión en tres dimensiones, robótica, biotecnología o automatización de vehículos son algunos de esos naipes fuertes que sujetan la baraja. Como la que no dudaron en construir Júlia Franch Benavides y una docena de voluntarios, todos estudiantes de la Dicen queY, sin preámbulo de duda, así será. Inteligencia artificial, impresión en tres dimensiones, robótica, biotecnología o automatización de vehículos son algunos de esos naipes fuertes que sujetan la baraja. Como la que no dudaron en construiry una docena de voluntarios, todos estudiantes de la Universidad de Navarra.

Con el reto de intentar conseguir regalos para familias necesitadas, esta estudiante de tercero de Marketing no dudó en comprometerse en plenos exámenes finales. Sin tiempo para una campaña convencional, la idea brotó gracias al sistema de pago instantáneo Bizum. “Pusimos pegatinas en la escultura de la cámara de vídeo de la Facultad de Comunicación con un único mensaje: donar dinero para adquirir regalos para niños y familias necesitadas en Navidad”, cuenta Franch.

Sin mucha esperanza por el escaso tiempo del que disponían, los promotores de la iniciativa (junto a ella estuvieron, además de otras manos, Javier Alberto, Blanca Saiz y Victoria Nakervis) no cabían en sí cuando vieron que el contador ascendía a 1.350 euros en apenas una semana. “Lanzamos el mensaje en redes sociales un lunes a las cuatro y el viernes ya estábamos comprando regalos”, describe Júlia Franch. Pero eso no era todo. Todavía quedaba envolver (por covid en las tiendas no se realiza esta gestión) y repartir los obsequios. “Con el coche, fuimos de lado a lado”, añaden, dejando claro que trabajaron de la mano de la CUN y de Cáritas.

Especialmente agradecidos a su profesora Cristina Sánchez y a la cuarta promoción de Marketing de la UN (donaron más de 400 euros de su paso de ecuador), los promotores de la iniciativa buscan que sea una costumbre. “Ojalá podamos seguir llevando sonrisas año tras año a todos esos niños que tanto lo necesitan”, aventura Franch mientras regresa a casa con su familia. “Este año no quiero regalos materiales, me he dado cuenta de lo verdaderamente importante”.