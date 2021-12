Los viajeros que se marchan o regresan a Pamplona reconocen que será una Navidad distinta

La Navidad es tiempo de reencuentros. El año pasado hubo muchos que tuvieron que suspenderse debido a las restricciones derivadas del coronavirus y a las restricciones. Después de un año las perspectivas para estas fiestas no son muy diferentes. Este jueves, tanto en la estación de autobuses de Pamplona como en la de tren los planes de quienes llegaban o se iban eran parecidos: muchas ganas de visitar a la familia y de quedar con amigos, pero siempre con cuidado.

Daniela Ontaneda Zimmermann, estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual en la esperando el autobús para ir a Madrid y de ahí coger un vuelo a Florencia para pasar la Navidad con parte de su familia. Ella es de Perú y ha tenido algún problema la hora de viajar. "Al ser de fuera de Europa he tenido que hacer varias cosas para que me validasen la vacuna. Al final me he hecho una prueba PCR, ha sido lo más fácil", comentaba. Ella ya ha terminado los exámenes y aprovechará para alargar las vacaciones hasta después del Día de Reyes. Entre quienes se marchan hay muchos estudiantes que desde que empezó el curso en septiembre no han vuelto a su casa.

Lucía Palencia Gómez, sin embargo, tendrá que buscar momentos de estudio mientras visita a su familia en Novales (Cantabria). Estudia segundo de Enfermería y tiene exámenes justo a la vuelta. Su plan es pasar unos días tranquilos. “Solo estaré con mi familia, mi madre lleva un tiempo enferma, así que todos tenemos que tener especial cuidado”, explicaba. Garazi Arana también estudia Enfermería. Ella esperaba el autobús a Tolosa para de ahí ir a Hernialde. La Navidad será un poco diferente este año también para su familia. “Somos muchos y todos los años nos solíamos juntar todos. El año pasado lo que hicimos fue turnarnos para estar con mis abuelos y este haremos lo mismo”, comentaba.

Elise Lemoine esperaba con su hermana para volver a casa en Baiona después de pasar unos días en Pamplona. Conocieron a Daniela y Carlota Álvarez durante un intercambio con el colegio y después de mantener la amistad a distancia han vuelto a pasar unos días juntas. Las dos hermanas le acompañaron a la estación para despedirse. “Este año haremos una celebración más pequeña, yo voy a cuidarme mucho, sobre todo cuando vuelva a ver a mis amigos”, comentaba. Todas coincidían en que tenían ganas de reencontrarse con gente estos días pero reconocían que igual había cosas que tendrían que dejar de hacer. Jesús Roldán hablaba de la necesidad de volver poco a poco a la normalidad. “Con las vacunas estamos todos más tranquilos, intentaremos hacer todo lo más normal posible. Con los amigos también, tendremos cuidado pero haremos cosas”. Volvía a Funes a pasar estos días con su familia, estudia en Pamplona Ciencia de Datos y explicaba que ya tenía muchas ganas de volver al pueblo.

Eduardo Buxens

VISITAS CONDICIONADAS

Sin embargo, no todo el mundo quiere irse de Pamplona. El autobús de Bilbao llegó lleno a las doce de la mañana. Entre los pasajeros estaba Gabriela Calvo Malón. Está estudiando Ingeniería Biomédica y lleva desde septiembre viviendo en Málaga con el programa SICUE de movilidad. Viajó en avión hasta Bilbao y después cogió un autobús hasta Pamplona. “Tengo muchas ganas ya de ver a mi familia y a mis amigas. Todos tendremos mucho cuidado porque hace tiempo que no nos vemos y queremos hacer las cosas bien”, explicaba, “Yo acabo de pasar el covid, he dejado de estar confinada justo para venir a Navidad, me he hecho todas las pruebas para venir tranquila”.

Patricia Las Heras y Gustavo Vinagre también venían en el mismo autobús de Bilbao con la intención de visitar a su familia. “Está claro que el coronavirus va a condicionar nuestra visita pero nos conformamos con ver a la familia más cercana”, comentaban.

En San Jorge en la estación de tren el ambiente era parecido. Incertidumbre e ilusión entre quienes esperaban al tren para irse a casa. Celeste Pérez vuelve a su casa en Valladolid después de estudiar el primer cuatrimestre de Farmacia en Pamplona. “En principio yo creo que todo irá bien, con normalidad. No sé si haremos lo mismo que otros años pero algo seguro que sí”, explicaba.

Rubén Caledrio, por el contrario, sí tenía preocupaciones por la situación durante estos días y decidió irse a Plasencia. “Tal y como están las cosas no me quiero arriesgar ni un poco, como tengo una casa allí aprovecho y paso unos días”, comentaba mientras esperaba al tren para ir a Salamanca.

El año pasado tuvieron que cancelarse muchos viajes y para quienes suelen aprovechar estas fechas de diciembre para ir a visitar a su familia fueron momentos complicados. Es el caso de Rafael López Grima que todos los años visita a su hijo en Baiona. “El año pasado no pudo ser pero ahora voy muy tranquilo. Estoy vacunado y como entreno a un equipo de fútbol me hacen pruebas cada 15 días. No estoy nada preocupado”. Lo mismo comentaba Humildad Mayayo. Ella visita todos los años a su familia en Salamanca. “Este año tengo muchas ganas de verles, no sé cuando volveré pero pasaré la Nochevieja allí seguro”, explicaba mientras entraba en la estación.

La mayoría de los viajeros comentaban que se habían realizado pruebas de antígenos por su cuenta. Leire López de Subijana Esteban, viajaba a Vitoria y además de las dos dosis de vacuna se había hecho una prueba. “Voy a estar con mi familia y con mis amigos, no queremos correr ningún riesgo. Varias de mis amigas están confinadas así que no sé que podremos hacer”, explicaba. Jon Mikel García llegaba desde Madrid. Comentaba que serán unas navidades tranquilas. “Estaremos en casa seguramente y antes de juntarnos nos haremos antígenos para estar todos más tranquilos”.

En general todos los viajeros comentaban lo mismo, a pesar del aumento de casos la intención es volver a la normalidad todo lo que se pueda. Si es necesario reducir contactos o realizarse pruebas no hay ningún problema con tal de poder estar juntos.