Raimon Pèlach: “La seguridad de la vacuna en niños está demostrada”

se inicia en Tafalla y Santesteban la vacunación del grupo de 5 a 11 años. Son casi 50.000 niños en Navarra que recibirán dos dosis del suero de Pfizer, acondicionado para niños, aunque si han pasado covid solo se les administrará una. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEP) emitió el pasado martes un comunicado en el que indica que es "importante" y "necesario" vacunar a los niños. Recuerda que, aunque la mayoría son asintomáticos o tienen cuadros leves, no están exentos de sufrir formas graves. Los datos del Ministerio de Sanidad indican que 3.400 menores de 10 años han ingresado durante la pandemia, 185 en la UCI, y ha habido 17 fallecidos. Raimon Pèlach, pediatra y miembro de junta de la Asociación Navarra de Pediatría

Hay padres reticentes a poner la vacuna. ¿Qué les diría?

No estamos hablando de una gripe, ni del virus sincitial, que evidentemente se ven cada año y en número elevado. Conviene no olvidar que estamos en una pandemia y con variantes nuevas. Hay que vacunar.

¿Sin duda?

Sí. Se protege al niño y al entorno. La vacuna no evita la infección pero sí casos graves y una mayor transmisión. Y cuanta menos transmisión, menos reservorio encontrará el virus para instalarse, mutar y crear nuevas cepas.

La mayoría de los casos en niños son leves o asintomáticos. ¿Es útil vacunarles?

Claro. El niño se relaciona con otros. Hay niños contagiados por adultos vacunados, que igual han sorteado el ingreso. Si ese niño hubiese estado vacunado a lo menor no se habría infectado. En Educación Secundaria, donde están vacunados, no ha habido tantos casos. Sobre todo se han producido en Infantil y Primaria.

Hay quien dice que es una vacuna experimental.

No. No se ha hecho corriendo y a la ligera. Llevan muchos años investigando en coronavirus y se ha invertido mucho dinero. Incluso creo que éticamente hay que vacunarse.

¿Los niños sanos pueden llegar a morir de covid? Dice la AEP que no están exentos de formas graves de enfermedad.

¿Quién está exento en una cirugía por fácil que sea? Nadie está exento de todo. Es la vida misma. Pero no hay que alarmar.

La Asociación Española de Pediatría dice que ha habido niños con complicaciones.

Claro. No estaban vacunados. Por ejemplo, ha habido cuadros multisistémicos en adolescentes tras pasar la covid. Y hay pediatras que tienen algún adolescente con covid persistente. Pocos, pero hay. La estadística en medicina es poco válida. No se puede ser taxativo, dos y dos pueden no ser cuatro. ¿Hay pocos casos graves?, sí. ¿La mayoría lo pasan leve o asintomáticos?, sí. Pero eso no quiere decir que sea así en todos los casos.

¿La vacuna es segura para los niños?

Sí. Los estudios de eficacia y seguridad lo han demostrado claramente.

¿Qué efectos adversos puede tener?

No somos el primer país que vacunamos a niños y con mínimos efectos adversos. Puede aparecer sobre todo febrícula, dolor en el brazo... pero como con cualquier otra vacuna que se pone al niño. ¿Qué pasa cuándo hablamos de la vacuna de la meningitis? Como la palabra asusta, se vacuna.

Pero de la gripe, por ejemplo, los niños no se vacunan.

Se vacunan los niños con problemas crónicos. Y tampoco lo hacen normalmente los adultos sanos. La gripe no está valorada igual porque influye la inmunidad que hemos podido ir cogiendo.

El problema es que al pensar en niños los temores crecen.

La vacuna es útil. La eficacia y seguridad están demostradas y los efectos adversos son los que puede causar cualquier vacunación. Hay que tener en cuenta que el organismo del niño está entrenado a recibir vacunas. Mucho más que el del adulto.

¿Qué quiere decir?

Desde que un niño nace le estamos poniendo vacunas. Su sistema inmune, linfocitos, etc., está actuando continuamente. Vacunamos frente a bacterias y virus, atenuados o ARN mensajero... Hay que recordar que en España no hay vacunas obligatorias. Es un calendario oficial recomendado aunque hay algunas vacunas infantiles financiadas y otras no.

Entonces el sistema inmune del niño trabaja y por eso está entrenado.

Absolutamente, más que el del adulto. Es un organismo entrenado y gran receptor de vacunas, en el sentido de que tienen muy pocos efectos a cualquier vacuna. Hemos vacunando primero a los mayores porque su sistema inmune con la edad va perdiendo potencia. Los niños han quedado al final porque son los que más potencia tenían y lo han demostrado. Se vio en el invierno pasado. Ahora hay gente que se queja de los confinamientos en el colegio. Los niños necesitan socializar para su desarrollo. Si están vacunados el que de positivo se quedará en casa, pero no toda la clase.