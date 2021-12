La UPNA hace entrega de sus premios Alumni Distinguido a Ainara Garde y Eneko Sanz

Alumni Distinguido 2020 y 2021 al ingeniero Eneko Sanz Pascual y a la ingeniera Ainara Garde Martínez, respectivamente. En el acto institucional, presidido por el rector, Ramón Gonzalo, Caja Rural de Navarra y Entidad Distinguida. La ceremonia, celebrada en el edificio de Rectorado, aunó las entregas de premios de las dos últimas ediciones, ya que la de 2020 no se pudo celebrar en su día debido a las restricciones por la covid. Los premiados recibieron un diploma y una reproducción de la escultura ‘Rey Teobaldo’, de José Antonio Eslava. Tras sus respectivos discursos de agradecimiento, el acto fue clausurado con la intervención del rector, Ramón Gonzalo. La parte musical de la ceremonia corrió a cargo de la Escolanía del Orfeón pamplonés. La Universidad Pública de Navarra hizo entrega este lunes de los premiosal ingenieroy a la ingenierarespectivamente. En el acto institucional, presidido por el rector, Fundación Caja Navarra recibieron también los premios. La ceremonia, celebrada en el edificio de Rectorado, aunó las entregas de premios de las dos últimas ediciones, ya que la de 2020 no se pudo celebrar en su día debido a las restricciones por la covid. Los premiados recibieron un diploma y una reproducción de la escultura ‘Rey Teobaldo’, deTras sus respectivos discursos de agradecimiento, el acto fue clausurado con la intervención del rector, Ramón Gonzalo. La parte musical de la ceremonia corrió a cargo de la

En primer lugar, se entregaron los premios Entidad Distinguida, con los que se busca potenciar aquellas acciones de colaboración entre la universidad y la sociedad que supongan un impulso relevante al desarrollo y al progreso social. El presidente de Caja Rural de Navarra, Ignacio Terés los Arcos, recogió el premio concedido a la entidad en 2020, y Javier Miranda Erro, el premio concedido en 2021 a la entidad que preside: Fundación Caja Navarra.

En su intervención, Ignacio Terés los Arcos destacó que “la colaboración y el trabajo entre la Universidad Pública de Navarra y Caja Rural de Navarra ha sido siempre excelente”. Tras recordar los más de veinte años de trabajo colaborativo y las diferentes modalidades de dicha colaboración, hizo hincapié en “la importancia que UPNA tiene para Navarra, ya que sois uno de los principales generadores de conocimiento a través de la investigación, y desde Caja Rural de Navarra seguiremos trabajando para que siga siendo así”.

Por su parte, Javier Miranda señaló que este reconocimiento “lo es también al hecho de que Fundación Caja Navarra somos fieles a nuestra misión de servicio hacia la sociedad”. En sus palabras de agradecimiento se refirió a las múltiples actividades en las que ambas instituciones colaboran y manifestó que es “todo un honor que consideréis, entre nuestros méritos, el hecho de colaborar y contribuir al desarrollo social y al bienestar de las personas, algo imperativo de nuestra fundación”.

El premio Alumni Distinguido quiere mostrar el papel de la formación universitaria en el desarrollo personal y profesional de los titulados y los beneficios que la inversión pública realizada en la UPNA ha reportado al interés general. En 2020, el reconocimiento a los méritos y trayectoria profesional recayó en el ingeniero industrial Eneko Sanz Pascual, y en 2021, en la ingeniera de Telecomunicación Ainara Garde Martínez.

El rector destacó que estos premios “nos ayudan a vincular a nuestros egresados con su universidad y, por otro, nos permiten reconocer a aquellas instituciones que están ahí, día a día, ayudándonos a desarrollar nuestra misión y a reforzar nuestro compromiso con la sociedad navarra”.

Eneko Sanz Pascual, Alumni Distinguido 2020: “Tenemos profesionales de bandera en Navarra”

En su discurso de agradecimiento, el ingeniero industrial Eneko Sanz, fundador de NABRAWIND y Alumni Distinguido 2020, indicó que este premio “ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida”. En referencia a su paso por la universidad, señaló que “recibí una formación excelente, corroborada luego profesionalmente tanto en el ámbito regional como nacional e internacional”. Se refirió también a su amplia trayectoria profesional, pero quiso poner de manifiesto la relevancia del trabajo en equipo, del aspecto social y las llamadas competencias transversales, “que son tan importantes para el desarrollo como lo pueden ser otras muchas materias durante la carrera universitaria”. Eneko Sanz concluyó su intervención con el agradecimiento por la formación recibida y recalcó que “en la UPNA y en Navarra tenemos profesionales y empresas de bandera”.

Ainara Garde Martínez, Alumni Distinguida 2021: “Tuve la suerte de tener profesores apasionados”

Ainara Garde Martínez, ingeniera de Telecomunicación de algoritmos de sensores de salud de próxima generación en Apple Inc., en Cupertino, California, aseguró que “recibir un premio en casa, en la universidad donde empezó todo, es difícil de superar”. Se refirió a “las dos cosas más importantes que me ha dado la UPNA”. Por un lado, “una formación de alta calidad, que me ha ayudado a mi desarrollo profesional y a crecer como persona”. En ese contexto, recordó “la suerte que tuve de contar con profesores apasionados, que me pusieron en el camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora”. En segundo lugar, destacó “la oportunidad que me dio la universidad de cursar un año en el extranjero, ya que pude ir a México y esa experiencia cambió mi vida. Tanto la sólida formación que recibí como la inquietud por las ganas de viajar han sido claves”. Para finalizar dejó un mensaje para los estudiantes: “Cuando el camino no está tan claro, que no dejen de buscar su pasión”.