SF by Zia, las joyas con un San Fermín innovador y minimalista

Se trata de la primera colección propia que presenta este artesano de las joyas, un enamorado de su trabajo que empezó en el sector en la calle Río Elorz para de ahí pasar a la avenida de Zaragoza y, desde 1997, a la joyería del número 13 de la avenida de Pío XII.

Ernesto Zia explica el origen de SF by Zia: “Un día, dibujando, quise hacer una imagen de San Fermín diferente, con un solo trazo. Me gustó y la pasé al metal. A mis hijas les encantó y probé a colocar dos piezas en el escaparate. La gente empezó a entrar y preguntar por ese San Fermín, y pasé a tener encargos”. A partir de ahí, sus hijas le animaron a registrarlo como diseño y marca.

Su idea ha gustado no solo al público joven, ya que Ernesto Zia tiene clientes de. Y a través de la webvende piezas de la colección a personas de otras ciudades. "Me sorprende gratamente recibir. Hablando con algunos de estos clientes, he visto que siempre existe un", cuenta el joyero. Ernesto Zia habla de dos de ellos: "Un madrileño me dijo que conoció a su mujer en las fiestas de San Fermín y para que no se olvidaran de la suerte que tuvieron los dos, le quería regalar un colgante de oro. También y nada menos que desde Granada, una chica me comentaba emocionada que nació un 7 de julio y que no se perdía desde hace años las fiestas. Al llegar la pandemia quería, de alguna manera, tener a San Fermín a su lado". Este artesano de las joyas destaca que "estas historias tan bonitas hacen muy gratificante mi trabajo diario".