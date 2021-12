El Parlamento rechaza instar a un convenio intergubernamental para acelerar el TAV

rechazado una moción que instaba al Ejecutivo foral a impulsar la firma de un convenio de cooperación con el Gobierno de España para "acelerar las obras" del TAV y que Navarra "forme parte del corredor ferroviario Mediterráneo-Cantábrico con estándares internacionales, doble vía, ancho internacional y uso para pasajeros y mercancías". El Pleno del Parlamento de Navarra haque instaba al Ejecutivo foral a impulsar la firma de un convenio de cooperación con el Gobierno de España paray que Navarra "forme parte del corredor ferroviario Mediterráneo-Cantábrico con estándares internacionales, doble vía, ancho internacional y uso para pasajeros y mercancías".

Era el primer punto de una moción presentada por NA+, que además pedía instar al Gobierno de Navarra a que "redacte de forma urgente el proyecto para la nueva estación de Pamplona e inicie también de forma urgente los trámites para su construcción".

La iniciativa ha sido rechazada con los votos de todos los grupos de la cámara, con I-E ausente, de forma que tan solo NA+ ha votado a favor.

tren moderno, rápido, eficiente y de servicio" acorde a las necesidades económicas y sociales y de transporte de pasajeros y mercancías "impulsando para ello que el trazado actual se adapte a las necesidades ferroviarias en Navarra". EH Bildu ha propuesto, sin éxito para someterla a debate al no admitirla NA+, una enmienda de sustitución que abogaba por impulsar un "" acorde a las necesidades económicas y sociales y de transporte de pasajeros y mercancías "impulsando para ello que el trazado actual se adapte a las necesidades ferroviarias en Navarra".

En la moción de NA+, la exposición de motivos defendía el TAV como una infraestructura que "contribuye a mejorar las comunicaciones de transporte de mercancías y personas, aporta un mayor desarrollo económico al que la posee, vertebra el territorio trasmite una imagen de modernidad y de proyección exterior", por lo que para Navarra "su construcción se hace prioritaria frente a otras existentes en España".

En la moción se recordaba la aprobación en 2019 en el Parlamento de Navarra de una moción que ya pidió instar al Gobierno de Navarra a dar los pasos necesarios para la firma de un convenio de cooperación con el Gobierno de España con el objetivo de cooperar en el desarrollo del TAV para acelerar su obras, entre otras acciones que, "sin embargo, después de casi dos años no se ha dado ningún paso" para cumplirlas.

"Por eso, hoy es más necesario aún un compromiso claro y firme del actual Gobierno para acelerar y asegurar el TAV, dada la situación estratégica de Navarra como punto medio del eje cántabro-mediterráneo y su proximidad a la frontera pirenaica", dice la iniciativa, que asegura que la alta velocidad para pasajeros y mercancías "nos haría más fuertes y nos convertiría en región de referencia en Europa".

"Toda la Comunidad Foral se beneficiará de una fuente de generación de empleo, tanto durante la ejecución de la obra, como en el funcionamiento posterior del corredor y los crecimientos logísticos que llegarán a establecerse", asegura la iniciativa, que aboga por ello por la firma de un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para mejorar la colaboración y cooperación entre ambos y con ello contribuir a acelerar la obra al tener una mayor participación directa en la misma.

En defensa de la moción inicial , Javier Esparza (NA+) ha afeado la actitud del PSN, que "siempre" dice y vota a favor de la llegada del TAV "pero no han hecho nada" para materializar una "infraestructura fundamental, relevante para la Navarra de hoy y para la del futuro", ha dicho tras lamentar los años transcurridos sin su ejecución pese a las diferentes iniciativas aprobadas.

Con el apoyo del 80 % del Parlamento en 2019 y un gobierno socialista en Madrid, "ustedes lo tienen todo a favor y no han avanzado nada", ha criticado a los socialistas, a los que ha advertido que "puede ser" porque EH Bildu "no les deja" o "porque el PSOE de Madrid no atiende al PSN pero sí al PSE".

voten a favor de la moción pero que cumplan con su palabra de una vez por todas, porque la sociedad navarra ya no se merece ninguna mentira más". Por ello, ha invitado al PSN "quepero que cumplan con su palabra de una vez por todas, porque la sociedad navarra ya no se merece ninguna mentira más".

Adolfo Araiz ha defendido la enmienda de EH Bildu que plantea otro concepto de infraestructura, dado que la experiencia internacional de 50 años ha "evidenciado" que el TAV es a su juicio rechazable por sus "elevados costes, inversiones financieramente deficitarias, redistribución modal, promueve modelos territoriales polarizados y trae efectos indirectos irrelevantes".

En contra de la iniciativa de NA+, el socialista Jorge Aguirre ha criticado la intención de "generar división" existente tras la moción, que "pretende trasladar una situación que no es para nada real, porque el TAP no corre ningún peligro", ha dicho tras subrayar la "apuesta firme y segura" del PSN por el TAV.

mal convenio que costó dinero a Navarra" firmado en su día por esa formación para iniciar las obras del TAV, ha dicho tras mostrarse a favor en todo caso de un convenio "si permite que Navarra pueda decidir que las obras se hagan en función de los intereses de Navarra, pero no como ustedes lo firmaron". También Uxue Barkos ha criticado el "mero señuelo partidario de la moción", que además deja en mal lugar a UPN porque invita a recordar el "firmado en su día por esa formación para iniciar las obras del TAV, ha dicho tras mostrarse a favor en todo caso de un convenio "si permite que Navarra pueda decidir que las obras se hagan en función de los intereses de Navarra, pero no como ustedes lo firmaron".

Ainhoa Aznarez se ha mostrado en nombre de Podemos de acuerdo con la enmienda de EH Bildu, "una apuesta por el tren social que denigra, insulta y ridiculiza la mayor parte de este Parlamento", ha lamentado tras advertir del "sobrecoste" que, entre otras cosas, conllevará estas obras con cifras que "sería mejor dirigirlas a políticas de educación y sanidad".