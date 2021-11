Óscar Flamarique, la experiencia de un arquitecto técnico en tu reforma

En la reforma de una vivienda tan importante son las instalaciones que no se ven, como la parte estética. Contar con el perfil y la experiencia de un arquitecto técnico como Óscar Flamarique es la mejor garantía de que nuestra casa se convierta en el hogar de nuestros sueños y de que todo funcione como debe.

Óscar Flamarique, con más de diez años de experiencia en el sector, es un apasionado de su trabajo y se nota en cuanto empieza a hablar de él. Cuenta que lo que más la gusta son las reformas de viviendas porque “ves la ilusión de los propietarios antes, durante y después de la obra”.

Pero los servicios que ofrece son muy completos, ya que entre ellos están el mantenimiento industrial, la gestión de ayudas y las reformas de interés económico. Sobre estas últimas, Flamarique explica que “una reforma estrictamente orientada a obtener rentabilidad no sólo aumenta la probabilidad de venta o alquiler, sino que revaloriza la vivienda, por lo que el dueño no sólo recupera el dinero invertido en la obra sino que también obtiene beneficios”. Para ello, este arquitecto técnico estudia muy bien los materiales utilizados y la fase de ejecución, porque como explica, “en este caso hay que gastar en las zonas que revalorizan una vivienda. No es lo mismo que una casa en la que vamos a vivir”.

En cuanto a la gestión de ayudas, contar con el asesoramiento y el conocimiento de un técnico como Óscar hace que no nos perdamos en el batiburrillo que existe y que no perdamos la oportunidad de recibir una ayuda que nos corresponda.