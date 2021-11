Andrea Larraza: “¿En los locales con 59 comensales no hay covid?”

No olvide que las normas no las ponemos nosotros”, reza un cartel sobre la barra del Asador Olaverri. Se trata de una invitación a que los clientes sean comprensivos con los trabajadores del restaurante que, a la supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria deben sumar ahora la solicitud del certificado covid. En la entrada del local se apostó este sábado Andrea Larraza Olaverri. A quienes entraron les preguntó si el documento acreditativo, que luego escaneó con su teléfono móvil.

Pero en el primer día no hubo quejas. Desde el asador habían llamado durante la jornada anterior a los clientes con reserva para recordarles la entrada en vigor de la medida. “Decían: ‘Ah, sí, sí’. Pero creo que alguno se ha pensado que no pasaba nada y cuando ya ha visto en las noticias que iba en serio... Ha habido un montón de anulaciones, un 12% de las reservas”, se encogió de hombros Adolfo Larraza Flores, propietario del establecimiento.

Su mayor temor, admitió, era que la tardanza en buscar y comprobar los certificados produjera “un embudo” en la puerta, pero la aplicación para escanear los códigos QR, Covid Check, los lee “muy rápido”. Además, el asador ha mantenido algunas de las primeras medidas, como citar a los comensales de forma escalonada, cada 15 minutos.

“Intentamos que no se junte mucha gente”, aseguró Andrea Larraza. La joven trabaja fines de semana y festivos en el negocio familia, pero entre semana ejerce de enfermera en la Clínica Universidad de Navarra. Como testigo en primera línea de los efectos de la covid, alaba la medida porque induce a que muchos se vacunen. Por su profesión habitual, relató, da fe de la “gran diferencia en la sintomatología” de quienes tienen la pauta completa y quienes llegaban sin el fármaco. Pero opina que norma no es suficiente. “Es para locales de más de 60 comensales, pero en los que hay 59, ¿qué pasa, ahí no hay covid?”, cuestionaba. En el asador caben hasta 209, pero con las distancias de seguridad no suelen reunirse más de 140.

VACUNADOS PARA VIAJAR

Al escanear los certificados, la mayoría digitales, en la pantalla de la enfermera aparecía por unos segundos el nombre de la persona vacunada, si todo estaba correcto. Algo que llamó la atención de Jaime Amezqueta Lamberto, de 44 años. Aunque la medida no era novedosa para él, pues había viajado a Alemania cuando en el país germano ya se pedía el certificado, no había visto que se leyeran el código: “Allí simplemente lo mostré y adelante, no llegaron a escanearlo; eso me extrañó un poco”.

Por si acaso, en el grupo de amigos de Martín Cía Zabaleta, pamplonés de 60 años, se encargaron de avisarse los unos a los otros por WhatsApp de que necesitaban el pasaporte covid: “Reservamos y sin problemas, todos teníamos los deberes hechos y estábamos vacunados”. Al igual que todos los comensales que accedieron al restaurante procedentes de Francia, Estados Unidos y Brasil. Aunque no supieran de la entrada en vigor de la norma y no tuvieran planeado comer en el asador, ya paseaban con el certificado encima. Aseguraron que este tipo de medidas les daba aún más seguridad para viajar.