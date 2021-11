Un estudiante navarro diseña cómo podría ser el metro de Pamplona 

Cuatro líneas con la estación de Merindades como principal foco de transbordo. Así se imagina el metro, un pamplonés de 20 años que ha compartido su idea a través de un hilo de Twitter . El joven estudia cuarto de Periodismo en la Universidad de Navarra y actualmente vive en Londres gracias a una beca. "Aquí hay metro y me parece que es un medio de transporte muy rápido, cómodo y accesible", explica.

Antes de empezar con el diseño, el estudiante buscó en Internet y comprobó que ya se habían realizado varias propuestas en otras ciudades, así que quiso aplicarlo a su ciudad. La idea inicial era que todos los barrios estuviesen conectados con el centro, de tal forma que cada una de las líneas estuviesen unidas con otra u otras dos. "Con la tablet miraba las calles de Pamplona en la aplicación Google Maps y con el ordenador iba diseñando los recorridos en un Power Point", dice. Este método, confiesa, no es profesional, pero le ha servido para plantear cuatro líneas de metro e incluso una recreación de Merindades con su propia estación.

El estudiante deja claro que no es "ingeniero civil ni nada que se le parezca", por lo que está seguro de que ha cometido muchosque "hacen imposible que esto exista". Galdeano reconoce que la mayoría de las ciudades que cuentan con metro tienen más de medio millón de habitantes y que seguramente a Pamplona no le saldría rentable desde el punto de vista económico. Sin embargo, no ha dudado en compartir su idea con el resto de usuarios de Twitter con la intención de mostrar el resultado de lo que para él ha sido un trabajo de "pura imaginación".