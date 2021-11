Conciliación, pediatras y lucha contra la pobreza, acuerdos del Parlamento de Navarra en el debate sobre infancia

Parlamento de Navarra ha celebrado este viernes, a propuesta de pleno monográfico dedicado a la infancia, en el que se han aprobado varias propuestas de resolución que apuntan a la adopción de medidas en el ámbito de la conciliación, la cobertura de plazas de pediatría o la lucha contra la pobreza infantil. El pleno delha celebrado este viernes, a propuesta de Unicef , un, en el que se han aprobado varias propuestas de resolución que apuntan a la adopción de medidas en el ámbito de la

En total, los grupos han presentado diez propuestas de resolución: tres de Navarra Suma; dos conjuntas de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E; una conjunta de PSN, Geroa Bai y Podemos; tres de EH Bildu y una de Izquierda-Ezkerra. Han sido rechazadas dos resoluciones de Navarra Suma y las tres de EH Bildu. El resto, han sido aprobadas.

La iniciativa de Navarra Suma que ha salido adelante insta al Gobierno foral a poner en marcha "medidas eficaces para hacer frente a los retrasos que se están produciendo en el control y seguimiento de las visitas del niño sano y en el calendario de vacunación infantil, debiendo estar entre estas medidas la cobertura urgente de las plazas de pediatría no cubiertas en Atención Primaria".

Entre las resoluciones conjuntas de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, se ha aprobado una propuesta que pide "continuar con el desarrollo de la coeducación como eje estructural del sistema educativo de nuestra Comunidad". También pide "seguir construyendo un sistema educativo inclusivo que avance en la lucha contra la segregación escolar". Igualmente, plantea "seguir trabajando para avanzar en integración de la educación de 0 a 3 años dentro del sistema educativo público".

La segunda resolución de los cuatro grupos, que también ha sido aprobada, pide "estudiar y plantear de forma urgente cuantas medidas de conciliación sean necesarias a fin de hacer compatible y conciliable la situación sanitaria con la vida laboral y económica de las familias monoparentales especialmente en situaciones de cuarentena". Además, pide "medidas y propuestas de carácter específico, que contribuyan a luchar contra la pobreza infantil y su reproducción intergeneracional".

También ha prosperado la iniciativa presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos que pide "apoyar la creación y el desarrollo de asociaciones comunitarias que en el ámbito local promuevan la participación de niños, niñas y adolescentes".

En el caso de EH Bildu, no se ha aprobado ninguna de sus propuestas, con las que planteaba por ejemplo crear un Plan Foral de Promoción de la Prevención Comunitaria para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en pueblos, barrios y valles de Navarra.

Finalmente, ha prosperado la iniciativa presentada por I-E, que pide al Gobierno foral que regule "un contexto de colaboración entre los diferentes agentes que intervienen en la protección, educación y formación de las menores y los menores, a través de protocolos de actuación de obligado cumplimiento para la prevención y detección de situaciones de vulneración de los derechos de las y los menores así como de las actuaciones necesarias para su atención y protección".

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado la apuesta por las políticas de infancia y familia, ámbito en el que el año pasado se alcanzó una inversión de 742 millones de euros. Una "prioridad presupuestaria" que "vamos a seguir manteniendo" en la nueva ley de atención a la infancia, que "va a ser un salto adelante en la garantía de derechos de los niños". Asimismo, ha señalado que continúa el Plan de Familia e Infancia y la implantación del Plan de Garantía Infantil Europeo en coordinación con el Gobierno de España.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha centrado parte de su intervención en el derecho de los niños a la salud, para señalar que "la pandemia ha supuesto un abandono en un primer momento y retrasos después en el control y seguimiento del niño sano y en el calendario de vacunación infantil". Además, ha señalado que "a los retrasos acumulados hay que sumar que la atención pediátrica lleva tiempo empeorando y el 30% de plazas de pediatría en Atención Primaria están sin cubrir por especialistas, situación que se eleva al 60% en la Ribera".

También ha advertido de que "el sistema educativo español y navarro, regulados durante demasiado tiempo por leyes socialistas que han colocado a nuestro país a la cola de la calidad educativa, no es capaz de compensar las desigualdades".

Por parte del PSN, Nuria Medina ha destacado el trabajo que está haciendo el Gobierno de Navarra para la aprobación de la ley foral de infancia, que "va a ser pionera y va a colocar a Navarra a la cabeza de la protección a la infancia y que supone un verdadero cambio de paradigma".

Medina ha afirmado que "esta tiene que ser la legislatura de la infancia" y ha afirmado que "debemos ser autocríticos y reconocer que durante demasiado tiempo las políticas dirigidas a infancia no han sido una prioridad". "Este Gobierno está trabajando por revertir un modelo caduco, que no responde a las necesidades de los menores y que no es eficaz", ha afirmado.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha afirmado que, a pesar de lo recogido en las leyes, "hay muchas personas menores que tienen negado la mayoría o algunos de los derechos y eso pasa también en Navarra, porque ningún derecho tienen las criaturas que nacen o viven en situación de pobreza o exclusión social". "No se puede regatear ni un solo esfuerzo para combatir la pobreza infantil", ha dicho.

Así, ha señalado que "el objetivo prioritario es romper el ciclo de desigualdad, la pobreza por herencia", y ha planteado que "es necesaria la implicación de todo el Gobierno, no solo de un departamento, ya que solo así serán efectivos los derechos de las personas menores en salud, educación, medio ambiente o cultura".

La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha afirmado que "se ha hablado mucho de educación, pero es importante también la atención no formal, hay que garantizar el espacio fuera de las escuelas y por medio de un enfoque comunitario se puede llegar a favorecer la atención continuada".

Perales ha pedido que en la futura ley de infancia se reconozca oficialmente "la denominación de 'asociación comunitaria de infancia', que lleva detrás toda una metodología, una sistematización y un fundamento teórico de cómo se debe actuar y eso debe estar en la ley". "Hay que incorporar al sistema de protección pública todo este ámbito comunitario porque tiene que haber una labor de cooperación entre el ámbito comunitario y la institución", ha apuntado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que "la infancia hoy es tan diversa como la sociedad y afronta las mismas desigualdades" y ha considerado que es "fundamental" que la escuela sea "inclusiva" y "luche contra la segregación" y contra los "filtros económicos, culturales, religiosos o de género".

Por otro lado, ha criticado los "recortes" a los servicios comunitarios y ha apostado por "favorecer que toda la ciudadanía pueda participar de su comunidad y generar lazos porque eso generará entornos protectores e intergeneracionales".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha apostado por que se aborden "las condiciones laborales de los trabajadores de intervención social, con especial atención a la prevención de riesgos psicosociales que el desempeño de su trabajo conlleva".

Así, ha planteado que "es muy importante el convenio de intervención social, que no es estático y tiene que ir avanzando para tener unos profesionales lo mejor formados posibles, con unas condiciones que les permita desarrollar su trabajo con garantías de eficiencia y con unos salarios y condiciones de horarios dignas".