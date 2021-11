Ciriza defiende con el aval de sus socios la nueva financiación local de Navarra y NA+ dice que perjudica a 71 localidades

Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en el Parlamento foral el nuevo modelo de financiación local, que ha vuelto a ser avalado por los cinco grupos parlamentarios que ya acordaron este nuevo sistema, mientras quemuy crítico y ha asegurado que 71 localidades con más de 300.000 habitantes van a percibir "menos cantidad de la que les hubiera correspondido percibir si no se hubiera hecho esta modificación de financiación". El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra,, ha defendido este martes en elforal elque ha vuelto a ser avalado por los cinco grupos parlamentarios que ya acordaron este nuevo sistema, mientras que Navarra Suma ha sidoy ha asegurado que 71 localidades con más de 300.000 habitantes van a percibir "menos cantidad de la que les hubiera correspondido percibir si no se hubiera hecho esta modificación de financiación".

El Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad Lursarea han presentado este martes en el Parlamento de Navarra las claves del nuevo modelo de financiación local.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha acudido a la Cámara acompañado por los técnicos y académicos que en el último año han definido y desarrollado las bases sobre las que se sustenta el nuevo sistema. Por parte de la UPNA, han acudido Pedro Pascual, catedrático de Economía Aplicada e investigador de INARBE; e Ignacio García, profesor contratado doctor en Estadística e investigador de INARBE; que han elaborado las bases junto al también investigador de INARBE y catedrático de Organización de Empresas, Pablo Arocena. Por parte de la Agencia Lursarea, han participado Xabier Velasco y Andrea Goñi, ambos expertos en desarrollo territorial sostenible. Y por parte de Administración Local y Despoblación, su director general, Jesús María Rodríguez, y el director del servicio de Gestión y Cooperación Económica, Javier Cía.

En su intervención, Ciriza ha destacado que el "nuevo sistema de financiación es más justo, solidario y suficiente". "Supone la transición del modelo actual, centrado únicamente en Pamplona a través de la Carta de Capitalidad, a un modelo más global que tiene en cuenta la aportación de todos los municipios al desarrollo territorial de Navarra. Es fundamental que desde la Administración garanticemos que toda la población tenga un acceso equivalente a servicios e infraestructuras, independientemente de su lugar de residencia", ha asegurado.

El nuevo modelo de financiación elevará a 272 millones de euros los recursos que los municipios y concejos tendrán el próximo año para financiar los servicios que prestan a la ciudadanía, 16,4 millones de euros más con respecto al presupuesto del actual ejercicio. El nuevo sistema constará de un Fondo General (196,7 millones), un Fondo de Servicios (44,5 millones), un Fondo de Cohesión Territorial (16,2 millones), la asignación a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (450.000 euros) y la compensación a los ayuntamientos por pérdida de recaudación del IAE (13,9 millones).

Con relación al Fondo General, el equipo de la UPNA ha sido quien ha revisado y ajustado la actual fórmula de reparto entre todos los municipios y concejos. Ha sido el mismo equipo de especialistas en Economía Pública y Estadística que ya en su día, en el año 2000, se encargó de definir la fórmula de reparto y que, posteriormente, en los ejercicios 2004 y 2008 también se encargó de revisarla.

Asimismo, técnicos del Servicio de Gestión y Cooperación Económica han articulado el nuevo Fondo de Servicios, de 44,5 millones de euros, que se repartirá en función de los servicios que prestan las entidades locales. De este modo, de cara al reparto, se tendrán en cuenta los servicios relativos a centros 0-3 años, centros de Educación Infantil y Primaria Públicos y bibliotecas. Se incluye, igualmente, en este fondo un módulo de montepíos, dando cumplimiento así a las recomendaciones de la Cámara de Comptos en un informe de 2017.

Con respecto al nuevo Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 16,2 millones, desde la Agencia Lursarea han sido los encargados de sentar sus bases. El fondo se sustenta en las tres dimensiones del desarrollo sostenible y los tres principios de la Estrategia Territorial Europea recogidos en los seis principios de la Estrategia Territorial de Navarra: accesibilidad, conservación, competitividad, cohesión social, policentrismo y gestión inteligente del patrimonio natural y cultural.

La portavoz de Navarra Suma, Yolanda Ibáñez, ha afirmado que "son 71 las localidades que van a percibir menos cantidad que lo que les hubiera correspondido percibir si no se hubiera hecho esta modificación de financiación" y ha estimado que supondrá unos siete millones menos para estas poblaciones, que suman más de 300.000 habitantes. Además, ha dicho al consejero que la información ofrecida en la comisión "llega muy tarde y si la decisión es solo técnica, ¿por qué no la explicaron antes?". "¿Cargarse la Carta de Capitalidad de Pamplona es solo una decisión técnica? ¿Quien ha decidido no dar la Carta de Capitalidad a Tudela? ¿También los técnicos? Es una vergüenza que después de una decisión política pactada con Bildu se esconda tras los técnicos", ha dicho al consejero.

En contra de las afirmaciones de Navarra Suma, Ciriza ha señalado que el nuevo modelo "beneficia a 272 ayuntamientos y los beneficia porque a partir del 31 de diciembre no hay ley de reparto del fondo, y como no hay ley no se puede aplicar una subida del IPC más 2 puntos para todos". "Eso no está sustentado en ninguna ley, así que todo lo que hace es ruido. Decir que todos iban a cobrar el IPC más 2 puntos el año próximo es desconocer cómo funciona la financiación municipal", ha dicho. El consejero ha afirmado que la decisión de poner en marcha un nuevo modelo "es una cuestión política pero sustentada por unas bases técnicas y teóricas". Además, ha reprochado a Navarra Suma que "se han autoexcluido continuamente" en la búsqueda de un acuerdo.

Por parte del PSN, Jorge Aguirre ha afirmado que Navarra Suma "ha sacado números sin ningún rigor y sin explicar de dónde los saca, pero difama que algo queda". Frente a ello, el parlamentario ha señalado que "las explicaciones recibidas en la comisión destierran los discursos catastrofistas y victimistas de Navarra Suma, que no pueden más que agarrarse a un discurso que hoy se ha visto superado con la explicación del trabajo realizado". "El modelo actual necesitaba su actualización y este nuevo modelo no está hecho contra nadie, contra ninguna entidad local, y mucho menos contra ningún partido político, sino que está hecho para unir y vertebrar territorialmente la Comunidad", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha avalado el nuevo modelo de financiación destacando tres aspectos: la fórmula para el reparto del fondo con la incorporación de distintas variables; la cuantía del conjunto del fondo, pues "para llegar a un reparto más equitativo y eficaz se necesita una cantidad económica que tiene que ser suficiente"; y la garantía al conjunto de los ayuntamientos de que van a tener "una financiación estable y justa".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que su grupo está "satisfecho" con el resultado final del nuevo modelo y ha considerado que "se corrigen desigualdades de trato que había hasta ahora y fundamentalmente con un único municipio beneficiado de la situación desigual, que era Pamplona". "La fórmula que existía hasta ahora no respondía a criterios actualizados. Creemos que el nuevo sistema va a garantizar estabilidad", ha indicado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que el nuevo sistema es "más equitativo y avanza en la igualdad de condiciones en el acceso y bienes y servicios de la población independientemente de donde viva". "No me atrevería a decir que esto garantiza la suficiencia financiera de las entidades locales, pero sí que es verdad que estamos con unos criterios de reparto que son coherentes y mejoran el reparto anterior, porque se producían agravios comparativos", ha asegurado.