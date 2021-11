Así son los sueldos de los políticos navarros

l proyecto de presupuestos de Navarra para 2022. La retribución de sus consejeros rondará los 70.700 euros (70.671). Hay que recordar que a estas cantidades se sumará el 2% de incremento salarial que se aprobará con los presupuestos del Estado para los funcionarios. Este aumento se aplicará a las retribuciones del resto de altos cargos y al personal eventual de libre designación, además de a los parlamentarios y otros representantes institucionales. La presidenta María Chivite cobrará el año que viene cerca de 76.000 euros brutos (75.939), según figura en eLa retribución de sus consejeros rondará los 70.700 euros (70.671). Hay que recordar que a estas cantidades se sumará el 2% de incremento salarial que se aprobará con los presupuestos del Estado para los funcionarios. Este aumento se aplicará a las retribuciones del resto de altos cargos y al personal eventual de libre designación, además de a los parlamentarios y otros representantes institucionales.

Con la subida del 2%, el salario de la presidenta Chivite rondará los 77.500 euros y el de sus consejeros, los 72.000 euros.

Hay cargos cuyo salario es mayor al que percibe la jefa del Ejecutivo. Es el caso de los directores gerentes del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, y el de la Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda, cuyo sueldo bruto será el año que viene de 93.557 euros cada uno (cantidad que rondará los 95.400 con el 2% de subida).

Supera también la retribución de María Chivite la de la presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, que percibirá 91.200 euros.

PROHIBIDAS LAS DIETAS

Los miembros del Gobierno de Navarra y el resto de altos cargos de la Comunidad foral no pueden percibir de ninguna entidad pública o privada, con carácter personal, dietas por asistir a consejos de administración u órganos colegiados de cualquier tipo.

Si perciben dietas por la representación que ostentan, las cantidades deberán ser ingresadas directamente por la sociedad o el organismo que las abone en la cuenta presupuestaria de la Administración navarra.

En el cuadro de la derecha están detallados los sueldos de los altos cargos de la Administración foral y del personal directivo de libre designación que no se considera alto cargo, tal y como viene detallado en el proyecto de presupuestos y, por tanto, sin sumar todavía ese 2% porque todavía no se ha aprobado en las Cortes.

Los directores generales tendrán un sueldo bruto en 2022 de 60.553 euros (unos 61.700 con el incremento del 2%). Por su parte, los directores de servicio percibirán 55.294 euros (que serán casi 56.400 con la subida).

CESANTÍAS, 100.000 EUROS

La partida que en principio bajará en 2022 será la de cesantías para ex altos cargos. De momento, sólo tiene derecho a cobrarlas el exconsejero de Desarrollo Económico Manu Ayerdi. Empezó a percibirlas tras su salida del Ejecutivo el 29 de enero por la causa penal abierta contra él debido a las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor. Puede recibir la prestación hasta 2023.

Los presupuestos prevén destinar a cesantías 100.000 euros, pero la partida se puede ampliar.

Los exconsejeros y otros ex altos cargos del Gobierno de Uxue Barkos que han estado cobrando cesantías han completado este año las 24 mensualidades que como máximo podían percibir.

Las cesantías se crearon para compensar los límites en la reincorporación al mercado laboral que fija la ley para ex altos cargos. No las pueden recibir si son funcionarios, tienen una pensión o si se incorporan a un trabajo (sí la diferencia). La cuantía asciende al 80% de lo que percibían al año en el momento del cese y se puede cobrar durante un periodo igual a la mitad del tiempo en el que estuvieron en el cargo.

¿Qué hizo NA+ con el incremento salarial de 2021?



Los políticos del Gobierno y el Parlamento de Navarra aplican cada año a sus retribuciones la variación salarial que se aprueba para los trabajadores públicos de toda España como en años anteriores secundaron la congelación de esas retribuciones. Este año, la subida fue del 0,9%. Cuando a finales de 2020 el Parlamento debatió los presupuestos de 2021, Navarra Suma propuso que no hubiera incremento salarial para los cargos políticos por la situación económica y social generada por la covid, como habían decidido otras instituciones como el Gobierno de Pedro Sánchez, el Congreso y el Senado y varios parlamentos autonómicos. Su propuesta fue rechazada y NA+ anunció que donaría a fines sociales ese incremento. Este periódico se puso en contacto con la secretaria general de UPN y parlamentaria, Yolanda Ibáñez, para preguntarle si habían cumplido su compromiso y esta respondió que los 20 parlamentarios de UPN, Ciudadanos y PP han donado ese dinero, unos 400 euros de media, cada uno a la entidad social que ha querido. Además mostró a este periódico el escrito que firmaron ante notario, al que debían entregar el certificado cursado por las entidades beneficiarias que eligieron los parlamentarios para donar ese pago, en algunos casos mediante un abono único y en otro mensual, entidades que “por motivos de confidencialidad” no han especificado cuáles son. A preguntas de este periódico lo que Ibáñez aseguró es que el dinero no ha ido a asociaciones que tengan algo que ver con los partidos.

2,9 millones, para sueldos y dietas de los parlamentarios

El presupuesto del Parlamento para el próximo año ascenderá a 14,9 millones de euros. La Cámara destinará un total de 2,9 millones de euros a las retribuciones de los parlamentarios.

El sueldo medio que cobrará la mayoría de parlamentarios será de 55.200 euros brutos al año. Es el salario de quienes tienen dedicación absoluta y no ocupan ningún cargo. Ahora esa retribución es de 54.100 y se prevé que suba un 2%, ya que, como ocurre con los altos cargos del Gobierno, también en el Legislativo los políticos aplican a sus retribuciones la subida que se aprueba para los trabajadores públicos.

OPCIONES RETRIBUTIVAS

El presupuesto del Parlamento no detalla los salarios que tendrán los miembros de la Cámara, ya que es algo que se detallará al inicio de 2022. Sí figura que el presidente del Legislativo, Unai Hualde, cobrará 75.582 euros brutos.

Los parlamentarios tienen la posibilidad de elegir entre cobrar un salario fijo, que puede ser con dedicación absoluta o con dedicación parcial, o dietas por asistencia a sesiones. En el primer caso, si la elección es con dedicación absoluta, no pueden compatibilizar su trabajo con otra dedicación profesional, mientras que si optan por la parcial se permite, aunque con limitaciones, ejercer otra actividad. En el caso de los que cobra dietas, los menos, pueden ejercer sin ningún problema ni limitación otra actividad remunerada.

De los 50 miembros del Legislativo, la única que no cobra de la Cámara es la presidenta María Chivite, que tiene su sueldo como jefa del Gobierno.

Los 4 parlamentarios que completan con Hualde la Mesa del Parlamento y los 6 portavoces de los grupos tienen un sueldo más elevado que el resto, que este año ronda los 60.900 euros con dedicación exclusiva y sin ella, 45.600.

Los parlamentarios rasos con dedicación absoluta, y que son la mayoría, cobran este año 54.100 euros y el año que viene rondarán los 55.200, como se indicaba. Los que no tienen esa dedicación perciben en 2021 un total de 40.600 euros brutos al año.

En cuanto a los que cobran mediante dietas, perciben por asistir a una sesión entre 147 y 174 euros, dependiendo si viven a menos de 25 km de Pamplona o si superan esa distancia.

OTROS SUELDOS

​

​Presidente del Parlamento, Unai Hualde. Su sueldo bruto ascenderá a 75.582 euros. Este año su salario era de 74.040 euros.



Presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea. Su salario será de 91.200 euros brutos. Este año ha ascendido a 88.600.



Defensor del Pueblo, Javier Enériz. La retribución que figura en los presupuestos de esta institución es de 70.671 euros.

