¿Gripe, coronavirus o un simple catarro?

Tras cinco olas de coronavirus, desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, parece que no había más problemas respiratorios que la covid. Pero ahora, con más del 90% de la población mayor de 12 años vacunada frente al coronavirus, el muro de contención que ha supuesto esta medida ha abierto la puerta a los ‘virus tradicionales’. Lo dijo la consejera de Salud en la presentación de la campaña de vacunación frente a la gripe: “Los virus respiratorios compiten entre sí”. Una realidad que unida a la ausencia de restricciones para las reuniones sociales, la mayor interacción social y la vuelta del frío, un aliado de los procesos respiratorios, conforma una vuelta a la normalidad en lo que a los problemas respiratorios se refiere. A todos.

Las toses, estornudos, la congestión, dolor de cabeza o fiebre entran en escena. Y no, no siempre es coronavirus. Es más, en este momento la mayor parte de los cuadros respiratorios no son covid, a pesar de que los casos suben lentamente. De hecho, el Instituto de Salud Pública ya ha informado de que en las últimas semanas ha aumentado la circulación de diversos virus respiratorios, tal y como ocurre otros años por estas fechas, y se han detectado rhinovirus, parainfluenza, enterovirus, adenovirus o bocavirus, entre otros, en muestras obtenidas de pacientes con síntomas.

Julio Maset, médico de incidencia de estas enfermedades fue muy baja, no se registró ningún caso de gripe, por ejemplo. Esa situación está produciendo un efecto de “falta de memoria”. “Tras año y medio sin que apenas hayan hecho acto de presencia no nos acordábamos de que estas infecciones formaban parte de nuestra realidad cotidiana y al descubrir que están regresando, nos sorprendemos”. médico de Cinfa , apunta que la incidencia de gripe se mantiene baja, por ahora. Pero en Atención Primaria se observa este incremento de infecciones respiratorias agudas que “reclaman su espacio”. El problema es que el pasado invierno lano se registró ningún caso de gripe, por ejemplo. Esa situación está produciendo un efecto de “falta de memoria”. “Tras año y medio sin que apenas hayan hecho acto de presencia no nos acordábamos de que estas infecciones formaban parte de nuestra realidad cotidiana y al descubrir que están regresando, nos sorprendemos”.

Esa sensación se une a un nuevo problema: la dificultad de diferenciar si estamos ante un simple catarro o una infección por coronavirus, lo que puede causar alarma en la población.

ALGUNOS CONSEJOS

Los síntomas pueden dar, en ocasiones, una pista sobre el problema aunque la realidad es que la vacunación ha hecho que muchos casos de covid sean leves y con síntomas similares.

En general, los resfriados comunes se caracterizan por los típicos estornudos, algo de tos, mucha mucosidad, congestión nasal con moco fluido, picor de garganta y ojos llorosos. El malestar puede aparecer así como el cansancio, aunque leve o moderado, y, por lo general, no suele haber fiebre o es baja.

Si los síntomas se mantienen con tos persistente, dolor de cabeza o fiebre más alta puede ser útil realizar una prueba PCR o test de antígeno para descartar covid, añade el experto.

En el caso de la gripe, una de sus principales características es su brusca aparición. Además se acompaña de fiebre alta, dolor muscular y de cabeza, cansancio intenso, debilidad y malestar general, unos síntomas que comparte con la covid. Por eso, Maset apunta que es casi “imposible” distinguirla sin un test.

De cualquier forma, ante la fiebre alta, fatiga al respirar, dolor torácico o sensación de opresión en el pecho es importante consultar con el médico. Cabe recordar que los síntomas de la covid son la fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea, dolores musculares, de garganta o cabeza sin causa conocida, aunque también hay personas que cursan sin síntomas.

Con todo, los datos dan fe de la dificultad para reconocer el cuadro. Así, el 3 de julio, al inicio de la quinta ola, se realizaron 1.675 pruebas diagnósticas (test de antígenos o PCR) y se detectaron 355 casos de coronavirus. Un mes después, el 3 de agosto, con 2.406 pruebas se diagnosticaron 303 casos. Y el pasado miércoles, día 3 de noviembre, se efectuaron 2.028 pruebas diagnósticas para detectar 60 casos de covid. En definitiva, casi el mismo número de pruebas en dos momentos de la quinta ola que esta misma semana, cuando la incidencia de covid es muy baja pero otros virus respiratorios ha vuelto a afectar a la población.

Ante este panorama los expertos insisten en despejar dudas con un test cuando sea necesario y mantener medidas preventivas: uso de la mascarilla en interiores, lo que también es útil para evitar la propagación de gripe y resfriados; lavado de manos con agua y jabón; ventilación adecuada de la casa y oficina y evitar los ambientes fríos, húmedos y con humo, ya que los virus prefieren las bajas temperaturas y la humedad.

También es importante incorporar vitaminas a la dieta, ya que frutas y verduras ayudan a desarrollar defensas; beber líquido con frecuencia, puesto que ayuda a eliminar la mucosidad y hacer gárgaras con agua caliente, limón y miel, lo que calma el dolor de garganta.

Evidentemente, cuando hay síntomas es conveniente guardar reposo y dormir, sobre todo si hay fiebre, para recuperar fuerzas.