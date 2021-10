El Gobierno y Bildu llevan más de una semana negociando los presupuestos

presupuestos de Navarra para 2022. No obstante, ambas partes llevan ya más de una semana negociando, como confirmaron a su salida, ya que la coalición ha abordado distintas materias con varios departamentos del Ejecutivo. Este viernes durante una hora, tuvo lugar la segunda reunión que se ha hecho pública entre el Ejecutivo de María Chivite EH Bildu para abordar los. No obstante, ambas partes, como confirmaron a su salida, ya que la coalición ha abordado distintas materias con varios departamentos del Ejecutivo.

Sobre la mesa están también medidas fiscales y “acuerdos políticos” que ha planteado Bildu, como la política lingüística y el euskera, que van a concretar en propuestas que negociarán a partir de la próxima semana.

Creo que existe un diagnóstico compartido en cuanto a lo que son las necesidades de la Comunidad foral y de la ciudadanía”, agregó. El vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez , sin querer especificar más, dijo que hay cuestiones “donde hay más proximidad” y otras menos, y que el objetivo “es llegar cuanto antes” a un “buen acuerdo”. “”, agregó.

Bildu insiste en que sus propuestas deben tener ya un reflejo en el anteproyecto de ingresos y gastos que aprobará en breve el Ejecutivo, previsiblemente el miércoles. Por eso, la víspera, el martes 26, mantendrán una nueva reunión. “Queremos marcar algunas cuestiones sobre las que EH Bildu quiere dejar su impronta política”, recalcó a la salida del encuentro el parlamentario de este grupo Adolfo Araiz.

REMÍREZ AFIRMA QUE NO RECONOCEN A UPN

consejera de Economía, Elma Saiz, también había convocado este viernes a Navarra Suma para mantener una reunión sobre los presupuestos a las cuatro de la tarde, una hora antes de la que concertó con Bildu, pero, como ya informó este periódico, al comprobar que las negociaciones con la coalición de Sortu y EA siguen adelante, La, también había convocado este viernes a Navarra Suma para mantener una reunión sobre los presupuestos a las cuatro de la tarde, una hora antes de la que concertó con, pero, como ya informó este periódico, al comprobar que las negociaciones con la coalición desiguen adelante, NA+ decidió no acudir. Saiz declaró a los periodistas que “no es momento de vetos”.

El vicepresidente 2º del Gobierno, José Mari Aierdi, de Geroa Bai, lamentó el “segundo portazo” de NA+ “a la búsqueda de un consenso lo más amplio posible”.

Javier Remírez, afirmó que ellos siguen con “la mano tendida” a “todas las formaciones políticas, Navarra Suma incluida”, pero añadió que los ciudadanos “no pueden esperar” a que la coalición de UPN, Ciudadanos y PP “aclare su estrategia”. El vicepresidente 1º y socialista,, afirmó que ellos siguen con “la mano tendida” a “todas las formaciones políticas,incluida”, pero añadió que los ciudadanos “no pueden esperar” a que la coalición de“aclare su estrategia”.

- “Primero nos da un cheque en blanco, luego 12 condiciones irrenunciables y seguidamente un pretendido cheque en blanco. Esto exige rigor, seriedad, lo que no está demostrando en este caso Navarra Suma. E insistimos, no reconocemos ni a Navarra Suma ni a UPN en esa posición tan radicalizada en la que está”.

- “¿Y creen que se reconoce al Partido Socialista, el que está ahora negociando con Bildu?”, preguntó este periódico a Remírez, que es dirigente del PSN.

Él contestó que estaban “muy cómodos”, pero luego paró y dijo que no podía responder como dirigente del PSN, ya que estaba allí como miembro del Ejecutivo. Esta fue su respuesta íntegra:

- “Bueno, nosotros estamos muy cómodos, primero.... Bueno no, nosotros no, no puedo hablar en este caso como portavoz del Partido Socialista, me remito en este caso a lo que digan los portavoces cualificados del Partido Socialista”.

OTEGI Y LOS PRESOS EN EL "FRONTISPICIO" DE BILDU

Bildu trasladó ayer al Gobierno en la reunión que “sí o sí, si quiere un acuerdo” presupuestario la “única alternativa” pasa por ellos, declaró a la salida Araiz.

Remírez y a Araiz si en sus negociaciones han influido las declaraciones deETA y a cambio apoyarían los presupuestos. Este periódico preguntó ay asi en sus negociaciones han influido las declaraciones de Arnaldo Otegi , cuando sostenía que Bildu tiene en el “frontispicio” la salida de la cárcel de los presos dey a cambio apoyarían los presupuestos.

Remírez dijo que “no tiene nada que ver”. “Encima de la mesa de la negociación de los presupuestos generales de Navarra no es una cuestión que haya estado. Estamos hablando de cuestiones de nuestro ámbito competencial, de cuestiones que interesan a la ciudadanía”, indicó, “más allá de las posiciones políticas que tiene cada formación política”.

“No ha influido para nada”, dijo Araiz: “El ambiente de la reunión, los avances o el planteamiento de posibilitar un acuerdo que tuvimos la semana pasada al que teníamos hoy es el mismo”, agregó.

EL GOBIERNO ABORDA CON BILDU MEDIDAS FISCALES

Al encuentro de ayer acudieron por el Gobierno Aierdi, Remírez y Saiz. No estuvo la presidenta María Chivite. Por Bildu estuvieron Araiz y la parlamentaria Laura Aznal. La consejera de Economía trasladó a Bildu su propuesta de rebajar el IRPF a “rentas medias y bajas” y Araiz dijo que lo estudiarán. Lo que sí avanzó es que deben aclarar qué se considera renta media. En septiembre, Chivite indicó que la rebaja podría afectar a rentas por debajo de 40.000 euros, mientras Bildu apuntó que una referencia podría ser el salario medio en Navarra (que el año pasado fue de 25.441 euros brutos). En cuanto al Impuesto de Sociedades, Araiz sólo dijo que el Gobierno no ha planteado precisamente una subida, que es lo que quiere Bildu.

“Es difícil de entender que el PSN se aleje de la moderación y no rompa con un partido que sigue sin condenar el terrorismo”, manifestó ayer



quien les ha cerrado la puerta a negociar los presupuestos de la Comunidad foral para el próximo año ha sido la presidenta del Gobierno, ellos lo han intentado y le dieron esta semana “una nueva oportunidad” con la condición de que dejara fuera de esas negociaciones a EH Bildu. La coalición de UPN, Ciudadanos y PP considera quede la Comunidad foral para el próximo año ha sido la presidenta del Gobierno, María Chivite , ya quecon la condición de que dejara fuera de esas negociaciones a EH Bildu.

Navarra Suma (NA+) mantiene que “al no romper con Bildu”, la presidenta no les ha dejado “otra opción” que la de no ir a la reunión para abordar los presupuestos a la que por la tarde les volvió a convocar la consejera de Economía, Elma Saiz. Así lo destacó en un comunicado el líder de UPN y portavoz de NA+, que la de no ir a la reunión para abordar los presupuestos a la que por la tarde les volvió a convocar la consejera de Economía, Elma Saiz. Así lo destacó en un comunicado el líder de UPN y portavoz de NA+, Javier Esparza , en el que lamentó que María Chivite “haya reafirmado su alianza con Bildu, la izquierda radical vasca, y se aleje de la moderación”.

“La respuesta del PSN ha sido clara y significa cerrar la puerta a Navarra Suma y a la mayoría social que no comparte las pretensiones de los herederos políticos de ETA”.

Esparza consideró “incompresible” que la presidenta del Ejecutivo “siga de la mano de Bildu después de las palabras de Otegi, después de que este se quite la careta y considere que los presos asesinos son sus presos, dejando claro los vínculos entre Bildu y la organización terrorista”.

“Elegir a Otegi es incompatible con Navarra Suma y la moderación, con lo que Chivite nos da la espalda después del acuerdo que le he ofrecido, incluso más allá de los presupuestos, si se apartaba de Bildu”, añadió.

Esparza declaró que “es difícil de entender que un partido que se acaba de definir como socialdemócrata se aleje de la moderación” y “no rompa con un partido que sigue sin condenar el terrorismo”. “La sociedad navarra y española no lo entienden”.

Defendió que a lo largo de la legislatura han dado a la presidenta “diversas oportunidades para que se separe de Bildu, recupere las llaves de Navarra y cumpla el deseo de la mayoría de los navarros que con su voto dijeron que querían un gobierno de los partidos constitucionalistas y sin presencia de la izquierda abertzale, pero ha dejado claro que no quiere hacerlo”.

Para Esparza, “debe quedar claro que quien ha cambiado su posición es el PSN. Chivite está hoy más preocupada por ir preparando de nuevo el apoyo de Bildu para la próxima legislatura que por el bienestar y el progreso de Navarra”.