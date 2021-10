Iñaki Asensio: Escritor porque la vida le dio tiempo

Iñaki Asensio ha escrito dos libros y en ambos destacan gentes que la vida cotidiana tiende a dejar a un lado. En su primera novela, editada en 2017, los héroes transitaban por la tercera edad. En su último libro, 'El invisible', editado hace unos meses, triunfan los transeúntes sin hogar. Gracias a ellos, el protagonista, un millonario en serios apuros por las maniobras de un socio conchabado con mafiosos de la Europa del este, se salva de una trama que une asuntos como el tráfico de droga, las ocupaciones ilegales de viviendas y hasta la situación de quienes sufren enanismo.

Asensio, siendo escritor aficionado y autodidacta, sus historias con héroes insospechados no le van mal. Del primero, Senior. Un thriller de la sexta edad vendió más de un millar de ejemplares. Lo presentó en Pamplona, Zaragoza, Logroño... Y a través de Amazon hubo quien lo compró en Brasil o México. "No sé cómo llegan a mi libro, la verdad", se asombra Asensio, natural de San Sebastián pero vecino de Pamplona desde que era un niño. Con el nuevo, 'El invisible', las ventas le están yendo más a cuentagotas, porque el confinamiento apenas le ha dejado hacer promociones ni presentaciones.

A Asensio, profesional de los servicios sociales, le gusta hablar de detalles de su literatura: de la complejidad de tramas como las suyas, con muchos personajes, de cómo quiere que estos sean “reconocibles, que no haya que describir mucho”, porque lo “descriptivo ralentiza” la historia”, o de cómo trabaja el relato y a sus protagonistas “como si fuera un guión de cine”.

CUESTIÓN DE TIEMPO

Asensio recuerda que siempre le gustó escribir, y que incluso en su trabajo ahora le toca redactar mucho informe. “Y leo muchísimo, que es el origen de todo”. Ya en la Universidad, cuando estudiaba Económicas y Empresariales, creaba cuentos e historias cortas. “Para entretenerme. Muchas las tengo guardadas, estaban escritas a mano, con bolígrafo. El problema es que la vida no me ha dado tiempo ” .

Dos imprevistos le dieron la pausa que antes no tuvo. Primero una lesión en el ojo, que le tuvo dos meses “pegado a una silla”, le sirvió para dar forma a su thriller para la sexta edad. El Invisible lo trabajó durante el confinamiento. “La ventaja es que ahora le he pillado el truco, la forma de hacer”, afirma el vecino de Pamplona que antes sí había llegado a escribir otra historia, que nunca llegó a intentar publicar siquiera. “Es una novela histórica, pero no me gusta. El género histórico tiene el problema es que se tiene que saber de lo que se escribe. Yo sé mucho de la edad antigua, pero cuando ocurre eso, es fácil que la historia se convierta en un coñazo. El thriller en cambio da juego, es fácil montar historias interesantes”, señala Asensio, que recalca que sus libros buscan siempre “un tono positivo, aunque intento hacer reflexionar”.

Por eso, en sus relatos aparecen colectivos como el de la tercera edad, que conoce bien por su trabajo, los transeúntes, un grupo “al que llega gente desde muchos lugares, aunque cada vez más impera el alcoholismo”, o hasta los enanos. “No son minusválidos, pero tampoco tienen trabajo. Queda muy bien decir que les ayudamos pero sin preguntarles”, dice respecto a quienes reclaman prohibir espectáculos como el bombero torero y similares. “Me gusta tener un punto de crítica social. No quiero meterme, pero es imposible ser del todo políticamente correcto si quieres que tus personajes sean creíbles”.

EDITORIALES

Por el momento, sus libros los ha publicado gracias a un acuerdo con la empresa Ulzama de forma casi autoeditada, pero reconoce que le gustaría que le lanzase alguna editorial especializada. De hecho, antes de la pandemia llegó a tener conversaciones con un agente literario de Barcelona, atraído por las buenas ventas de su primer libro. “Pero nos pilló el confinamiento, y se paró el lanzamiento de autores desconocidos. Las editoriales no se quieren arriesgar. Habrá que esperar”. El problema, dice Asensio, es que llega tanto material a las editoriales que “no tienen capacidad de leer todo. Yo creo que mi libro tiene calidad para publicarse, pero seguramente nadie en una editorial ha llegado a leérselo”.

De momento, está dando forma a una nueva novela, una historia de espionaje, situada a finales de los años 70, en la Guerra Fría. “Me he dado cuenta de que tiene un problema: en realidad se trata de una novela histórica, pero de una época de la que mucha gente se acuerda y sabe cuando metes la pata. En 40 años han cambiado los nombres de las calles, los recorridos de los transportes, y las zonas donde ahora hay árboles, antes no los tenían”. Una dificultad añadida para un autor que presume de documentar aquello que escribe. Para 'El invisible', por ejemplo, si habla de transeúntes que tienen que pagar a otros por ocupar un cajero automático es porque antes había comprobado que ocurría en la realidad. “Para poder explicar de forma muy breve la dactiloscopia, cómo se trabajan las huellas dactilares, me leí un libro sobre ello. No quería decir una sola tontería”.

DNI

Ignacio Julio Asensio Olaso, al que todos conocen como Iñaki, nació en San Sebastián hace 55 años, pero vive en Pamplona desde la infancia. Estudió Economía y Empresariales y trabaja en el sector de los servicios sociales. Ahora es el director territorial en Navarra de la empresa Domus Bi, que gestiona 11 centros de atención de atención a la discapacidad y a la salud mental. Separado y padre de un hijo, reside en el Casco Viejo de la capital navarra.