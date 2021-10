Tanatorios Grupo IMPERIAL, tu amigo de confianza

Pamplona tras la apertura en mayo del Velatorio Imperial Iruña en la Rochapea, en la calle San Blas, 6. Y lo hace con tres pilares, que marcan el día a día de su trabajo: tratar a las familias como buenos amigos, ayudarles en los momentos más difíciles y ofrecerles siempre un trato cercano y un precio asequible. Tanatorios Grupo IMPERIAL está en pleno funcionamiento entras la apertura en mayo delen la, en la calle San Blas, 6. Y lo hace con tres pilares, que marcan el día a día de su trabajo:y ofrecerles siempre un

El director del Velatorio IMPERIAL IRUÑA, Javier García, explica que lo que les diferencia es “la atención personalizada, hasta el punto de tratar a las personas como a nuestros amigos, dejando de lado el papel de clientes. Los familiares no deben de preocuparse de ningún trámite sino de estar con su ser querido el máximo tiempo posible, ya que éste es limitado”.

Una persona se encargará de atenderles las 24 horas del día, incluso de madrugada. Será su persona de confianza, la encargada de resolver sus peticiones. “A veces nos solicitan cosas que no nos esperamos, pero no importa. Nos encargamos de buscar la solución sin que los familiares se tengan que preocupar. Por ejemplo, nos preguntaron sobre la criogenización, algo que no se suele comercializar, y localizamos las empresas que lo ofrecen y toda la información al respecto”, cuenta Javier García.

Añade que “ahora tenemos nuevos amigos para toda la vida, ya que el apoyo y acompañamiento en momentos tan difíciles son muy agradecidos. Las familias nunca se olvidan de quienes se preocuparon y les apoyaron”.

Toda esta atención se desarrolla en unas instalaciones nuevas, modernas, cómodas y accesibles para personas con movilidad reducida; con tres salas amplias que se pueden personalizar según las necesidades. Y por supuesto, con todas las medidas sanitarias anti covid.

En este sentido, el responsable del Velatorio IMPERIAL IRUÑA destaca que cuentan con “cámaras de cristal que permiten una visión total a la vez que evitan el contacto físico con el fallecido. Además, esto nos permite enfriar solo la zona donde éste se encuentra en lugar de toda la sala, con lo que también cuidamos la madre naturaleza”.

Conoce todos los servicios de los Tanatorios Grupo IMPERIAL en tanatoriosimperial.com

EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

El Velatorio IMPERIAL IRUÑA, al no tener intermediarios, ofrece el mejor precio del mercado. Están tan seguros de ello que si se encuentra el mismo servicio a un precio inferior, devuelven el doble de la diferencia.

Javier García explica que cuentan con donaciones de particulares y empresas en su web, las cuales repercuten en las familias más vulnerables, que disponen de un descuento especial.

Pero hay más, porque el Velatorio IMPERIAL IRUÑA ofrece también asesoramiento jurídico. La persona de confianza que atiende a la familia las 24 horas del día está formada en Derecho. Una vez finalizado el servicio funerario, solicitará el certificado de defunción y lo entrega a la familia, y resolverá dudas sobre los siguientes temas:

• Gestión de pensiones y subsidios

• Pensión de viudedad, orfandad, en favor de familiares

• Certificados de últimas voluntades

• Declaración de herederos

• Obtención de certificados de seguros con cobertura de fallecimiento

• Asesoramiento legal en materia sucesoria

• Aceptación y adjudicación vía notarial de la herencia

• Documento privado de adjudicación, aceptación y cuaderno particional de la herencia

• Instancia en caso de heredero único

• Ejecuciones de seguros

Javier García quiere destacar el agradecimiento que reciben de todos los que acuden al Velatorio IMPERIAL IRUÑA: “Hacer un poco más feliz a los que tenemos al lado nos llena de una manera que el dinero nunca hará. Recomiendo que uno de nuestros objetivos en la vida sea ayudar a los que tenemos cerca y no el materialismo”.