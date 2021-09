“Una persona se está enamorando de otra cuando tiene hipotecada la cabeza y empieza a no entender su proyecto personal sin ella. Y el enamoramiento se convierte en amor cuando esa persona se convierte en necesaria para la otra”. Más allá de un sentimiento, el amor tiene cuatro características que se hospedan en su interior: la afectividad, la inteligencia, la voluntad y la espiritualidad. Son algunas claves que avanza el doctor Enrique Rojas Marcos, del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, sobre el taller 'Amor y enamoramiento: 7 reglas de oro para vivir en pareja', que impartirá junto con la Dra. Marian Rojas Estapé el próximo jueves, 23 de septiembre, en Pamplona. Este evento forma parte de las actividades del Simposio Multidisciplinar Internacional sobre el Reconocimiento Natural de la Fertilidad, que organiza la Universidad de Navarra, en colaboración con la Universidad de los Andes (Chile) y el Proyecto Veritas Amoris.

¿Cuáles son esas siete reglas de oro para que una pareja funcione? “El amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica”, afirma el doctor Rojas y destaca tres de ellas. “Se tiene que dar una comunicación respetuosa y evitar las discusiones innecesarias: la pareja que discute mucho produce un gran deterioro en la relación y un enorme cansancio”. Enrique Rojas aboga por huir de los reproches y agravios del pasado y destaca la importancia de aprender a perdonar: el perdón es un gran acto de amor que tiene dos características: una inmediata, te perdono; y otra mediata, lejana, que es el esfuerzo por olvidar. “La felicidad en el amor de la pareja consiste en tener buena salud y mala memoria”, asegura.

A juicio de este experto uno de los mayores problemas de las parejas hoy es la incultura sentimental: hay mucha información pero falta formación o cultura afectiva, lo que significa poco desarrollo de la inteligencia emocional. El psiquiatra apunta también que la pandemia y el confinamiento han servido para poner a prueba la salud de muchas parejas.

“Parejas frágiles se han hecho sólidas y otras, las que eran demasiado débiles, se han roto”, añade. Enrique Rojas se refiere a la convivencia como un arte laborioso, con muchos matices. “Es el arte de ceder y no convertir un problema en un drama y eso requiere formación psicológica. ¿Cómo actúa la inteligencia en el amor? Hay dos claves: acertar en la elección afectiva, dar con la persona adecuada; y saber llevar a la otra persona, conocer sus aptitudes, sus limitaciones y aceptar lo que no se puede cambiar”.

Educar, convertir a alguien en persona

Entre los motivos más frecuentes de crisis, Enrique Rojas percibe una evidente falta de diálogo, no comprender y no ponerse en el lugar del otro; una sexualidad cada vez más pobre, no tener un proyecto común y no saber educar a los hijos. “Educar es convertir a alguien en persona. Es seducir con los valores que no pasan de moda”, puntualiza.

El Simposio Multidisciplinar Internacional de Reconocimiento Natural de la Fertilidad tendrá lugar los días 22 al 24 de septiembre. Entre los ponentes se encuentran, entre otros, Josep Standford (Universidad de Utah, Estados Unidos), Rene Leiva (Universidad de Ontario, Canadá), Christopher West (Instituto de Teología del Cuerpo, Estados Unidos), Juan José Pérez Soba (Instituto Pontificio Juan Pablo II, Roma), René Écochard (Universidad Claude Bernard Lyon, Francia) o Marguerite Duane (Universidad de Georgetown, Estados Unidos) y Mons. Mario Iceta, arzobispo de Burgos y experto en bioética.

Las intervenciones comenzarán a las 15 horas y los talleres se han previsto por la mañana. Además del impartido por los doctores Rojas, los asistentes podrán conocer la experiencia de la empresa Wom Fertility, que emplea la inteligencia artificial para favorecer la salud reproductiva de la mujer a través de una aplicación móvil. También habrá un acto in memoriam al Dr. Gonzalo Herranz, profesor de bioética de reconocimiento internacional que murió en mayo de este año.