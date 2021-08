Un pamplonés que fue finalista de MasterChef crea una herramienta para escuchar lo que comemos

¿Y un filete de ternera con patatas? O, si lo prefiere, seamos más glamourosos. ¿Conoce el sonido de los granos de pimienta en el cóctel de un bar de copas? Seguramente sus respuestas serán:. Porque lo habitual es que comamos, o, en ocasiones, engullamos,. Mientras reñimos a nuestros hijos porque se tiran el pan por encima de la mesa o pelean porque la hamburguesa de uno es más grande que la del otro. También puede suceder que, si comemos solos en el trabajo, lo hagamos delante de una revista del corazón o Facebook porque no nos gusta la soledad. Y, al cabo, hemos comido tan rápido que. Precisamente, para evitar estas situaciones, un pamplonés ha desarrollando una herramienta para disfrutar de la experiencia gastronómica a través, no solo del sentido del gusto o el olfato, sino también del oído. Y ha diseñado un artilugio con el queun plato y un vaso unidos a un fonendoscopio, como los que utilizan los médicos para auscultar a sus pacientes. Pero lo que se escucha al otro lado de esas ‘olivas’, no es un corazón acelerado ni una respiración acompasada sino el. El impulsor de esta iniciativa ha sido, de 23 años, recién licenciado en Diseño (Escuela de Arquitecta) en la Universidad de Navarra y que acaba de empezar en un empresa de Berlín (Alemania), como diseñador junior. La herramienta, cuenta, aún no está a la venta pero su idea es que